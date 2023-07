XMasters, il successo sarà replicato anche nel 2024: ci sono le date

Deejay 105XMasters, fissate le date del 2024. Il Festival degli sport estremi si terrà a Senigallia dal 13 al 21 luglio 2024. "Siamo entusiasti per la risposta di pubblico al nostro festival – commentano gli organizzatori Simone Conti e Michele Urbinelli – Ogni anno alziamo sempre di più l’asticella e crediamo che con l’edizione 2023 abbiamo davvero dato tanto in termini di numeri e contenuti fra competizioni, area kids e nuova app per workout e workshop, senza contare le serate insieme a Radio 105". Sono stati due week-end da tutto esaurito: sabato 15 luglio, il sold out non ha consentito a tutti di poter partecipare alla serata e c’è anche stato chi, per non perdersi la festa, ha cercato di entrare oltrepassando le transenne. Molte le pattuglie dei carabinieri e della polizia che hanno effettuato una vigilanza dedicata sul lungomare, servizi organizzati nel dettaglio. Successo oltre ogni aspettativa in occasione dei due grandi eventi musicali: giovedì 20 con Paolo Noise, Pippo Palmieri e Wender de Lo Zoo di Radio 105, nuovo media partner della manifestazione; tantissime persone sono arrivate a Senigallia anche da fuori regione per la ‘Electro Night’ di sabato sera con i deejay Dimmish, Fabrizio Mammarella, Verdo, Giacomo Fioranelli, Francesco Castelli e Giovi P. Spazio degno di nota quello dedicato all’inclusività: per il secondo anno consecutivo la fortunata collaborazione fra Inail Marche e Comitato Italiano Paralimpico delle Marche ha permesso di ospitare al Village di XMasters atleti paralimpici come lo schermidore Michele Massa, Patrizia Saccà della Giunta Nazionale del CIP e Ivan Cottini, ballerino da anni affetto da sclerosi multipla che si è esibito sul main stage di XMasters sulle note di ‘Ovunque sarai’ di Irama.