XMasters Senigallia: Fine Settimana di Fuoco Sport, Musica e Intrattenimento

Si chiude domani la 12esima edizione di "105XMasters" a Senigallia. Tante saranno le principali attività che si alterneranno e animeranno il fine settimana sulla spiaggia di velluto.

Domani e domenica beach rugby dalle 8.30, torneo di padel alle 9 e sup race dalle 10. E poi la gara di strong man si terrà in un’unica sessione, domani a partire dalle 10. Domani sera tutto pronto per la serata Electro Night (previo acquisto di biglietti su ciaotickets.it) con Dimmish, Fabrizio Mammarella, Verdo, Francesco Castelli, Giacomo Fiorenalli e Giovi P. Presenti al maxi allestimento in spiaggia nella giornata di oggi il ballerino Ivan Cottini, ex concorrente del talent show "Amici", affetto da sclerosi multipla, e Patrizia Saccà, portatrice della bandiera paralimpica nel 2006 e membro di giunta nazionale del Comitato italiano paralimpico (Cip). Domenica lo special guest sarà Daniele Cassioli, sciatore nautico non vedente.

L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Inail Marche e Comitato italiano paralimpico Marche, con i patrocini di Regione Marche, Confartigianato Marche e Comune di Senigallia. Non resta che cerchiare in rosso sul calendario la data del 15 luglio e restare sintonizzati sulle frequenze di 105XMasters.

Il Cip Marche, nel 2023, ha partecipato per il secondo anno consecutivo a XMasters, una manifestazione di sport, musica e intrattenimento che, come ogni anno, anima Senigallia nel tratto di spiaggia libera Lungomare Mameli. L’evento, che si è aperto lo scorso sabato, ha già ospitato il giovanissimo campione di scherma Michele Massa, i surfisti Matteo Salandri e Lorenzo Bini ed il pallavolista Federico Ripani (sitting volley e parabeach). Per la Fisip (Federazione italiana sport invernali) erano presenti lo snowboarder Riccardo Cardani, lo sciatore Davide Bendotti ed il preparatore atletico delle nazionali di sci alpino e snowboard Jacopo Piccardi. Gli atleti della montagna, entusiasti dell’evento e incentivati dalla grande ondata energetica che si respira a XMasters, hanno avuto modo di testare alcuni sport acquatici ed hanno giocato insieme a beach volley, fatto surf e parlato con il pubblico.