Yacht di Putin, i dossier sui beni dello zar: "Fu assemblato ad Ancona"

Ancona, 23 novembre 2023 – Uno degli yacht del presidente russo, Vladimir Vladimirovic Putin, naviga tra Istanbul e il mar Nero e alla fine del 2013 è stato ospitato al cantiere Isa di Ancona. Si chiama Victoria, un nome quanto mai attinente alla situazione attuale, sebbene la Russia in Ucraina non stia vincendo, al massimo pareggiando sul campo.

La notizia è emersa martedì dopo il resoconto dell’analisi fatta da esperti del settore spulciando il Dossier Center, un organismo investigativo che ha messo a disposizione una serie di documenti tra cui appunto la storia del panfilo di Putin – sebbene intestato a un suo amico oligarca -. Una storia lunga e tortuosa che parte dal mar Bianco e arriva fino a un molo del porto turco di Istanbul, paese che aderisce alla Nato, passando per il capoluogo dorico.

Il Victoria è al momento ormeggiato nel tentacolare scalo della più grande città turca e in questi anni e mesi ha viaggiato spesso attraverso il Bosforo fino al porto russo di Sochi, a due passi dalla Repubblica di Abkhazia (Georgia) e con vista sulla Crimea e sui porti ucraini di Mariupol e Berdyansk, sotto controllo di Mosca dal 24 febbraio 2022. A noi in questo caso, tuttavia, interessa la tappa anconetana dello scafo lungo 71 metri e pagato dal presidente russo ben 50 milioni di euro.

Costruito nel porto russo di Archangelsk, nel mar Bianco, alla fine del 2013 il Victoria ha iniziato le manovre di ingresso e di ormeggio esattamente dieci anni fa, alla fine di novembre del 2013. L’armatore, ossia il presunto tale, aveva voluto che lo yacht fosse sistemato, o meglio concluso e messo a punto in diverse parti. Per questo motivo il panfilo rimase ad Ancona per svariati mesi, forse sei, seguendo quello che in gergo tecnico viene chiamato ‘Refitting’, prima di lasciare il cantiere e tornare a navigare nelle acque di ‘casa’.

Come detto erano i tempi a cavallo tra il 2013 e il 2014, i momenti chiave della rivolta di Euro Maidan in Ucraina che portarono all’occupazione illegittima da parte dei filorussi delle due regioni del Donbass ucraino, Donetsk e Luhansk. In pratica i prodromi dell’aggressione militare russa all’Ucraina del 24 febbraio 2022. Al tempo la Russia non aveva subito il bando da parte dell’Europa, sanzioni comprese, e dunque le imprese italiane facevano affari con la Russia.

Così come aveva fatto l’allora cantiere navale specializzato nelle imbarcazioni da diporto Isa Yachts. Pochi anni dopo il cantiere (ex cantieri Tommasi e Gruppo Rodriguez nel passaggio tra vecchio e nuovo millennio) è stato acquisito dalla Palumbo Shipyard che però ha mantenuto il brand Isa Yachts.

Attività di ‘refitting’ che rappresenta una delle parti del business delle aziende della nautica da diporto e che anche gli altri cantieri cosiddetti ‘minori’ di Ancona effettuano. Tornando alla storia recente, il Victoria dopo essere stato costruito dai cantieri Sevmash e poi portato ad Ancona per le operazioni definitive.

Stando a quanto emerso dalle indagini del Dossier Center, il prestanome di Putin smise di pagare le rate previste dal contratto del Victoria, ma non è chiaro se questa procedura abbia riguardato anche il cantiere anconetano. Quella proprietà non c’è più, ma è particolare il fatto che il cantiere Isa rischiò di chiudere proprio in quegli anni per essere poi acquisito e rilanciato in maniera efficace dall’attuale gestione della Palumbo.