Yachts, allarme di Palumbo: "Qui ora servono nuovi spazi"

Ordini per circa 650 milioni di euro e 17 yatchs in costruzione, dei quali 13 nel porto di Ancona, ma da Palumbo Superyachts il messaggio a Comune, Regione e Autorità portuale è partito forte e chiaro. Secondo l’ad Giuseppe Palumbo, infatti, c’è bisogno di nuovi spazi nel capoluogo per costruire le proprie imbarcazioni, generalmente comprese tra i 40 e gli 80 metri: "Per mantenere il nostro vantaggio competitivo e capitalizzare i successi ottenuti è imprescindibile disporre di spazi produttivi adeguati - le sue parole -. Serve subito un tavolo congiunto tra le istituzioni marchigiane e i cantieri nautici per individuare nuove aree dedicate alla costruzione di capannoni e gli spazi di manovra idonei alle esigenze della nostra industria". Intanto l’azienda resta un punto di riferimento nella nautica italiana, con un valore della produzione 2024 di circa 130 milioni di euro e un portafoglio ordini intorno ai 650 milioni, con commesse confermate fino al 2029 per i brand ISA Yachts, Columbus Yachts, EXTRA Yachts e Mondomarine. La maggior parte di questi ordini è stata siglata negli ultimi cinque mesi, tra cui l’odierna vendita di un ISA Classic 65 metri a un cliente europeo.