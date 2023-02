Yana in fuga dalle bombe di Kharkiv "A Jesi ho ritrovato la mia vita"

di Sara Ferreri

Il cielo rosso, il fragore delle bombe, il pavimento e le pareti che tremano. Il vetro della porta all’ingresso andato in frantumi. Tanta paura e un’unica certezza: "Restare qui sarebbe troppo pericoloso". È iniziato così il viaggio di Yana Lileeva, 42 anni, insegnante di inglese che a fine marzo dello scorso anno, è fuggita dalla sua città Kharkiv assieme a sua madre Iryna. Ora Yana Lileeva vive alle porte di Jesi e da qualche giorno è tirocinante in un’azienda della Vallesina.

Yana Lileeva, è qui da quasi un anno dopo essere fuggita dai bombardamenti, come sta? "Qui sto molto bene e non finirò mai di ringraziare l’Italia e tutti coloro che hanno aiutato me, mia madre e i miei connazionali. Da qualche giorno svolgo tirocino alla Tecno Dry di Monsano cercando di offrire le mie conoscenze di inglese (parla già piuttosto bene anche l’italiano, ndr) nel settore commerciale. Se penso a quasi un anno fa quando siamo fuggiti dalle bombe mi sembra davvero di essere stata fortunata".

Fuggire è stata una scelta? "Quella bomba che ha fatto tremare tutto e mandato in frantumi la vetrata all’ingresso ci ha fatto capire che non si poteva più restare. Una nostra amica raccolte poche cose ci è passata a prendere con la sua auto e ci ha letteralmente portate via: a bordo aveva sua figlia e sua madre. Io e mia mamma siamo salite e abbiamo trascorso cinque giorni difficilissimi in auto, in cinque, in coda alla frontiera con un freddo pungente e cercando di dormire un po’ in auto. Una coda lunga sei chilometri formata dalle tante persone che cercavano di fuggire. Il condominio dove vivevamo è ancora in piedi ma a settembre un missile ha distrutto un palazzo poco distante dal nostro".

A lei e sua madre piacerebbe tornarci prima o poi?

"Per ora viviamo il presente. Quando, a fine marzo, sono arrivata in Italia e a Jesi dove avevo degli amici ho provato a continuare l’insegnamento a distanza ma non è stato facile. Ora grazie a questo progetto e alla cooperativa Vivere Verde sto svolgendo questo tirocinio in cui sto cercando di dare il massimo. Mia madre vorrebbe tornare nella terra dov’è nata e cresciuta e dove aveva le sue amicizie e legami a me piacerebbe poter avere una vita serena per me e per lei. Ora stiamo bene e questo è l’importante".

Lasciate degli affetti nel vostro Paese?

"Sì, ho un amico che era manager ed è dovuto andare a combattere. Siamo molto preoccupati per lui".

Cosa si augura per il suo Paese?

"Che la guerra finisca presto. Da una parte vorrei che il mio Paese vincesse, ma dall’altra stanno morendo tante persone per difenderlo. Tutto è iniziato ormai 10 anni fa era il 2013 e ai governanti importa poco del popolo e della vita dei cittadini. Non sono purtroppo ottimista".