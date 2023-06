Yarn Bombing" a Osimo, la Fondazione Lega del Filo d'Oro celebra la Giornata Internazionale della Sordocecità"

La Fondazione Lega del filo d’oro onlus per il terzo anno consecutivo si fa promotrice dell’iniziativa globale "Yarn Bombing", una forma di street art che vive in un’esplosione di colori da ieri, in occasione della Giornata internazionale della sordocecità, per aumentare la conoscenza di questa disabilità unica e specifica, ricordare i diritti delle persone sordocieche e promuoverli in tutto il mondo. L’obiettivo è coinvolgere tutti in modo divertente e creativo, attraverso il coloratissimo "bombardamento di manufatti di filato". Location scelte a Osimo la fontana di piazza Boccolino, dove ieri si è tenuta una cerimonia alla presenza dei rappresentanti del Comune e della Fondazione, le fioriere antistanti il palazzo Comunale, il punto panoramico dei Tre Pini, il ponticello della pista ciclabile Girardengo di Campocavallo e gli alberi di via Fonte Magna.