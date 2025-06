Yasmin Al Diry nei Civici Marche

Yasmin Al Diry torna in campo. L’ex vicesindaco di Falconara ha aderito al movimento Civici Marche. Una scelta in chiave Regionali? Già nel 2020, l’insegnante con una lunga esperienza politica in Comune – da consigliera e presidente del Consiglio con Goffredo Brandoni, quindi da vice di Stefania Signorini, prima dello strappo e della fuoriuscita dalla Giunta a fine 2019 –, aveva già sostenuto l’uscente governatore Francesco Acquaroli nella lista Civitas Civici. Lista che ha eletto l’attuale consigliere regionale Giacomo Rossi. "Lo conosco bene – l’esordio di Al Diry –. Ho sempre apprezzato il suo dinamismo ed è da diverso tempo che maturavo l’idea che fosse il caso di tornare ‘in campo’ affinché la mia passione politica, che ho continuato ad avere a cuore, si potesse concretizzare ancora al servizio dei cittadini". Lo ha fatto in Civici Marche, "un contenitore civico serio e democratico, che si sta occupando in maniera tangibile di problematiche e esigenze del territorio". Per Rossi, Al Diry "è una donna capace e pragmatica che sa interpretare al meglio quella politica ‘a chilometro zero’ vicina alle esigenze delle persone".