"Zaino sospeso", il Lions consegna materiale scolastico alla Caritas

Il Lions club di Osimo ha concluso il service nazionale "Zaino sospeso" consegnando materiale scolastico all’emporio Caritas con i proventi raccolti della commedia teatrale della compagnia "La Panochia".

"Riconoscendo l’importante valore sociale che assume questa associazione, il nostro club è da sempre attento e vicino alla loro attività con l’obiettivo di contribuire fattivamente all’aiuto delle famiglie più in difficoltà per l’acquisto di materiale di cancelleria per il percorso scolastico dei loro ragazzi. Ringrazio come sempre tutti i soci del Lions club Osimo", ha detto con soddisfazione la presidente Sirena Rosciani.