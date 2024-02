Zambelli e Aquilone, piantati nuovi alberi

Nuove essenze che vanno ad arricchire i giardini delle scuole dell’infanzia Zambelli e Aquilone.

Nella mattinata di ieri, infatti, il Comune di Falconara ha fatto piantumare nuove alberature, in particolare aceri e frassini, nei due plessi scolastici, uno nella zona centro nord di Falconara e l’altro a Castelferretti. A rappresentare l’amministrazione comunale, l’assessore al Decoro Romolo Cipolletti e il consigliere comunale Ivano Astolfi. Una grande festa per i bambini, che hanno assistito in diretta alla messa a dimora degli alberi. L’assessore Cipolletti ha anche regalato ai bambini alcune ghiande della quercia castagnola, una varietà di quercia autoctona in via di estinzione. Lo stesso ne aveva ricevuto un esemplare dalla dottoressa Annarita Dolci, compianta funzionaria dell’ufficio cultura. I bambini potranno piantare le ghiande per veder crescere la nuova quercia. Nei prossimi giorni sarà piantumato un nuovo albero anche davanti alla scuola Dante Alighieri di Falconara Alta, al posto di quello recentemente abbattuto dal maltempo.