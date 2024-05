Zambrotta alla "Collina sul Lago"

Dalle incursioni sulla fascia, ed erano tante e di assoluta qualità. All’incursione, a tavola in questo caso, dall’amico ristoratore Marco Ferrante. Nuova visita nelle Marche per l’ex terzino della Nazionale, campione del mondo nel 2006 Gianluca Zambrotta.

Negli scorsi giorni, infatti, il giocatore con una carriera importante tra Juventus, Milan e Barcellona, per citare alcuni dei club più prestigiosi, è stato ospite della Collina sul Lago, in località Montignano, sopra le colline di Marzocca, in uno dei locali gestiti da Ferrante, già proprietario del ristorante Orange di Jesi e dell’Orange Beach in spiaggia a Falconara (che quest’estate si allarga, ndr).

Zambrotta, tra selfie ed autografi, ha potuto così degustare le prelibatezze di carne proposte nello storico ristorante del Senigalliese.

Non è il solo calciatore che, in questi anni, è stato a cena nelle attività guidate da Marco Ferrante.

In passato, ad esempio, era toccato anche a Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e oggi dirigente della squadra fresca di Scudetto. O, ancora prima, era stata registrata la presenza di un altro campione del mondo con l’Italia, ai Mondiali 1982, e successivamente allenatore Francesco ‘Ciccio’ Graziani.

