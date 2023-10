Zecchino d’Oro, sul palco anche il nostro Edoardo

Ci sarà anche un rappresentante della provincia di Ancona allo Zecchino d’Oro 2023, in onda dall’1 al 3 dicembre su Rai 1, con la direzione artistica di Carlo Conti. E’ Edoardo, 10 anni, proveniente da Chiaravalle, che canterà il brano "Zitto e Mosca" scritto da Flavio Careddu e Irene Menna. Edoardo rappresenterà anche l’intera regione, insieme ad Aurora, 9 anni, proveniente da Civitanova Marche, la quale canterà "Ci vorrebbe un ventaglio", scritta da Emilio Di Stefano.

Con la partecipazione del piccolo chiaravallese, appassionato di musica, informatica e di viaggi, e di Aurora, arrivano a 17 i bambini provenienti dalle Marche che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro dalla prima edizione del 1959 ad oggi. "La canzone ‘Zitto e Mosca’ mi piace tantissimo perché mi si addice molto – ha dichiarato Edoardo – Infatti non sto zitto un attimo e non perdo mai occasione per intonare una canzone!".

Il testo parla dei bimbi che sono a volte spiriti ribelli, sempre in movimento e pronti a chiacchierare. Qualche volta però è importante anche imparare ad ascoltare per scoprire che anche gli altri hanno tanto da dire e aiutarci a capire meglio il mondo che ci circonda. Edoardo fa parte dei 17 solisti che, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, interpreteranno le 14 canzoni in gara, scelte tra 580 proposte arrivate in Antoniano a seguito della pubblicazione del bando degli autori. I brani, firmati da 35 autori (tra cui esperti di canzoni per bambini e grandi artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli e Lorenzo Baglioni) sono la conferma di come la musica dello Zecchino d’Oro anche quest’anno sia un mezzo unico per affrontare temi legati all’attualità che coinvolgono tutti, non solo i più piccoli.

I testi delle canzoni, infatti, raccontano dell’importanza di abbattere muri e confini, di ambiente, del rapporto con il futuro e dell’importanza e del significato della pace, e della musica che riesce a veicolare valori fondamentali per la società, come l’incontro e il dialogo.