Zero delibere Commissioni senza atti

Zero delibere e sedute delle Commissioni consiliari del tutto inutili. La ripresa dell’attività politico-amministrativa di Ancona dopo le ferie d’agosto è piuttosto lenta. A tal punto che il presidente del Consiglio comunale, Simone Pizzi, non è riuscito ancora a mettere in cartellone ufficialmente almeno due sedute nel mese di settembre. La prima, quasi certa, ma non ufficiale al 100%, sarà il prossimo 20 settembre, seguita forse da un secondo Consiglio la settimana successiva, il 27. Un punto interrogativo legato alla mancanza di atti da portare all’attenzione e soprattutto alla discussione e al voto dell’aula. Dopo l’assestamento, non solo di bilancio, di giugno e di luglio e il funzionamento a scarto ridotto degli assessorati e degli uffici ad agosto, per settembre ci si aspettava un impulso più vigoroso a settembre. L’impulso al contrario, almeno per ora, non c’è stato. Lunedì sono riprese le Commissioni, ma le due che si sono riunite (nel secondo caso erano due congiunte, la III e l’VIII) hanno portato a scarsissimi risultati, per non dire nulli. Nel primo caso le quattro mozioni presentate da Massimo Mandarano (Italia Viva) sono state per metà bocciate e per l’altra metà rinviate a data da destinarsi. Riguardavano interventi su strade e sicurezza urbana. Fine peggiore quella presentata dal capigruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, rinviata anch’essa perché in parte non aggiornata rispetto alle volontà della giunta. Si parlava di misure a favore del servizio taxi in città, ma gli assessori della sua maggioranza, Zinni, Berardinelli e Tombolini, hanno ‘consigliato’ di rimandare il tutto. Tirando le somme, una mattinata spesa per organizzare due commissioni, una congiunta, alla presenza di una trentina di consiglieri in totale che sono costati circa 2mila euro (58 euro netti cadauno) alla collettività senza decidere o proporre nulla. Intanto alle viste non ci sono commissioni in cui verranno affrontate nuove delibere proposte dalla giunta, almeno per questa settimana. Venerdì, intanto, è in programma una nuova seduta di commissione per discutere un’altra mozione (accesso libero alla zona pedonale in centro per le consegne ai privati), sempre Jacopo Toccaceli come relatore.