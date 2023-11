"Zero strategie. E la sanità così annaspa"

di Marco

Bastianelli*

La scelta della manifestazione a Jesi non è casuale: uno sciopero nazionale incentrato sulla totale inadeguatezza della legge di bilancio incrocia anche temi locali come la sanità e la cronica mancanza di politiche industriali. Questo è tanto più vero per una provincia manifatturiera come quella di Ancona dove la percentuale di occupati nell’industria è decisamente più alta della media nazionale. Ci sono fattori di mercato mondiali che si sommano all’assenza di strategia nazionali e regionali in grado di rafforzare il tessuto economico locale. A Jesi, questo si concretizza oggi con le difficoltà della multinazionale Cnh e con la stentata vicenda del recupero del polo produttivo ex Caterpillar. Il tema delle politiche industriali, da anni, in questa provincia, è caratterizzato dalla crisi dell’elettrodomestico: non a caso, il 15 dicembre 2022, la manifestazione contro l’allora legge bilancio si è svolta a Fabriano. Sulla sanità, uno delle ragioni della protesta, si prosegue in continuità con la manifestazione che si è svolta a luglio ad Ancona: non c’è stata, finora, alcuna risposta ai problemi che più affliggono i marchigiani e la provincia di Ancona in particolare. Le liste di attesa collocano i marchigiani al terz’ultimo posto a livello nazionale, per il recupero delle visite post Covid e tuttora su tante specialità è impossibile prendere appuntamenti in termini ragionevoli. Non si vedono azioni risolutive, si pensa di agire appaltando ai privati un’attività che è tipicamente pubblica. Non si assumono medici o infermieri ma si danno soldi alle aziende private; è così nella legge di bilancio, così nella gestione della Regione. Siamo preoccupati del rischio di mancata realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità, previste dal Pnrr. Il 17 novembre segna anche una grande occasione per ribadire il diritto costituzionale di sciopero: sembra incredibile ma è così.

Segretario Generale Cgil Ancona