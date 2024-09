Zerocalcare al festival del fumetto

Torna ad Ancona "Branchie", il festival dedicato al fumetto, all’illustrazione e all’editoria indipendente che valorizza professionisti creativi locali e i luoghi storici della città. "Branchie Festival" propone una giornata di art market, talk, laboratori, cibo e musica e un ospite speciale. Tra gli eventi più attesi quello con Zerocalcare. Il format del festival è stato modificato con il programma che viene suddiviso in Branchie by Day, a ingresso libero, e Branchie by Night, a cui si accede solo tramite un biglietto a pagamento. Anche la location è cambiata, ma è stato comunque scelto un altro luogo simbolo, punto di riferimento per cittadini anconetani. Domani a partire dalle ore 16, l’Arena Tropicittà, lo spazio all’aperto del Cinema Teatro Italia, apre le porte all’arte e alla creatività in un art market con le creazioni di artisti locali selezionati. Gli espositori sono 20. Non potevano mancare i laboratori che quest’anno sono a cura di The Printing Bus, di e con Claudia Giuliodori, dove si possono riscoprire le tecniche di stampa manuale per realizzare cartoline originali, creare gadget creativi e personalizzare vecchi indumenti.

Dalle 16.30 alle 17.45 si comincia con il laboratorio di Easy Serigrafia, stampa serigrafica semplificata su carta e tessuto con telai di legno e racle. Dalle 18.15 alle 19.30 invece si passa alla tecnica del Gelli Printing, ovvero la stampa monotipo di texture o illustrazioni con matrice in gelatina, sia su carta che tessuto, un trend che sta spopolando anche sui social. Gratuito è anche il firmacopie dello special guest, il fumettista che ha conquistato con i suoi fumetti e più recentemente con le serie animate su Netflix come "Strappare lungo i bordi" e "Questo mondo non mi renderà cattivo": dalle 17 alle 19.30 Michele Rech, in arte Zerocalcare, sarà disponibile per delle dediche personalizzate con un ’disegnetto’ dei suoi personaggi più noti e amati. I posti sono limitati ed è obbligatorio prenotarsi online tramite il link riportati sui canali social del festival (@branchiefestival) e sul sito web www.branchiefestival.it.

Accanto sarà presente il banchetto di Libreria Fogola della ’libraia errante’ Simona Rossi che sarà il punto di riferimento per l’acquisto dei libri sia di Zerocalcare che di tanti altri autori. Si passa poi a Branchie by Night, a pagamento (13 euro). Dalle 20.30 alle 21 si parte con la presentazione di Opportunities a cura di Polo 9. Tra le 21 e le 21:30 ancora proiezioni sul tema della creatività. Alle 21.30 Zerocalcare torna e sale sul palco con “La storia siamo noi. Il racconto di una generazione, tra pubblico e privato, nei fumetti di Zerocalcare", in dialogo con Giorgio Viaro.

Non mancheranno cibo e bevande, tutto a cura di Zucchero a Velò. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Teatro Sperimentale.