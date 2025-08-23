Zes, continua la polemica: "Ricci e le sue fake news. E’ una misura concreta"

Non si placano le polemiche politiche sulla Zese, la zona economica speciale che la Meloni in visita ad Ancona agli inizi di agosto ha annunciato per le Marche. Ora a parlare è Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia.

"Visto che il tour in canotto è stato un buco nell’acqua, l’europarlamentare non dimessosi Matteo Ricci propina per l’ennesima volta la fake news che la Zes unica per le Marche è uno spot elettorale. È il caso allora di andare per ordine e raccontare qualche verità che a Ricci proprio non vanno giù". Lo dichiara in una nota il Commissario Regionale di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni.

"All’annuncio dell’inserimento di Marche e Umbria nella Zes unica alcuni rappresentanti del Pd nazionale hanno espresso ampia soddisfazione per la misura. La Presidente della Regione Umbria Proietti ha detto che si trattava, cito testualmente di una ‘notizia di notevole importanza per il futuro della nostra Regione’ e ringraziava la premier Meloni. Anche le associazioni di categoria – prosegue – hanno espresso il loro apprezzamento così come le imprese e le industrie.

Se non bastasse poi - aggiunge Battistoni - ricordo che Forza Italia a dicembre con un mio ordine del giorno ha ottenuto l’impegno da parte del Governo per l’inclusione delle Marche nella Zes. Quindi nessuno spot elettorale ma programmazione e attenzione per le Marche".

Per quando riguarda i fondi poi, sottolinea Battistoni, "è giusto evidenziare che le imprese marchigiane possono già accedere alle agevolazioni economiche e amministrative accedendo al credito d’imposta agevolato. Parliamo di misure vere e concrete".

"Spiace constatare per l’ennesima volta la frustrazione da parte del candidato Ricci di fronte ad un’iniziativa attesa dalle imprese, dai territori e dalle economie locali e attuata del centrodestra. L’inserimento delle Marche nella Zes unica l’avrebbero potuto promuovere loro durante la loro amministrazione, invece non lo hanno fatto e ora gridano allo spot. Un ultimo dato appena pubblicato che è sfuggito a Ricci. Il valore della domanda di finanziamento nelle Marche nel primo semestre del 2025 è cresciuto del 4%. Ciò significa che è cresciuta la fiducia nei consumatori marchigiani. Maggiore serietà sarebbe apprezzabile". conclude Battistoni.