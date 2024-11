Zinni conferma le anticipazioni: nessun aumento

Nessun aumento medio delle tariffe, soltanto una rimodulazione. L’assessore al bilancio e alla mobilità, Giovanni Zinni, conferma quanto anticipato il mese scorso sulle colonne del Carlino dal Direttore generale di Ancona Servizi, Giorgio Luzi. Al netto di questo passaggio, l’amministrazione comunale sta predisponendo il calendario degli incontri con le categorie economiche, che lo stesso vicesindaco Zinni insieme con gli assessori alla partecipazione democratica Daniele Berardinelli e al Commercio Angelo Eliantonio, con gli uffici e con Ancona Servizi incontrerà nei prossimi giorni sul tema della rimodulazione delle tariffe sulla sosta nelle zone blu: "Il nostro metodo _ afferma Zinni _ è, come sempre, quello del confronto. Quindi la decisione sulle tariffe sarà formalizzata dopo un’audizione con le categorie interessate. Stiamo ragionando sulla base dei dati e abbiamo elaborato una proposta che tiene conto di alcuni punti fermi e che sarà alla base del confronto: la tariffa media delle zone blu in tutta la città resterà identica; alcune vie avranno una tariffa più alta rispetto a oggi, mentre altre diminuiranno per tutelare i residenti e gestire meglio i flussi del traffico; alcune vie ad alta densità di attività commerciali ed economiche avranno degli stalli in più di sosta breve produttiva; le zone blu potranno essere estese a una parte di Palombina, prevedendo stalli liberi in più per chi va in spiaggia, e a tutto il rione Passetto. Ci baseremo su dati e considerazioni certe anche per la misurazione dei tempi medi di sosta nelle diverse zone, considerando anche i permessi residenti, che sono dematerializzati, quindi verificabili solo attraverso i controlli targa da parte degli ausiliari o delle forze dell’ordine".