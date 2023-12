Zinni: "Ritocchi sicuri al bilancio". Simonella: "Ecco 11 milioni di debiti"

Prima di Natale la giunta Silvetti dovrebbe portare a casa l’approvazione in consiglio della sua prima manovra economica, ma già annuncia un primo assestamento entro la fine di gennaio 2024. A dirlo è stato ieri l’assessore al bilancio, Giovanni Zinni, in occasione della prima seduta della commissione nell’ottica di un lungo calendario che arriverà al consiglio del 21 dicembre quando il documento non dovrebbe avere difficoltà a essere adottato: "Noi stiamo chiudendo il nostro primo bilancio al netto di quelli che potrebbero essere ulteriori trasferimenti dal Governo o dalla Regione. Ci aspettiamo ulteriori sostegni e da qui l’annuncio di un ritocco, pressoché certo – ha detto Zinni –. Siamo certi di poter introitare nuovi fondi per snellire l’ingessato documento e dare linfa ad alcuni settori che in questa fase abbiamo tralasciato, penso alle manutenzioni e al verde". A proposito dei vari settori su cui si è deciso di investire, decisive per entrare nelle pieghe del bilancio saranno le prossime sedute della commissione. Ieri l’opposizione, come era plausibile che fosse, ha chiesto una lunga serie di approfondimenti, settore per settore, richiesta che costringerà gli uffici a lavorare sodo.

Chi queste cose le conosce bene è l’ex assessore al bilancio, Ida Simonella: "Il bilancio ha questo privilegio, setaccia le chiacchiere dalla realtà. I bilanci, con tutti i vincoli economici e tecnici che ci sono ti obbligano a fare le scelte. Le prime scelte di questa giunta? Meno manutenzioni ordinarie e per il verde per esempio, contrariamente a quanto sbandierato in campagna elettorale, dal centro alle frazioni. E poi più costi del personale anche per i tanti incarichi diretti e fiduciari fatti dal sindaco. Legittimi ma poi togli da qualche altra parte. Più costi sul bilancio per effetto dei mutui passati e rinegoziati? Sì, rinegoziazione fatta quando i costi dell’energia erano raddoppiati e si passava in pochi mesi da 4 a 8 milioni di euro l’anno. La scelta era se chiudere i riscaldamenti delle scuole o chiudere gli asili o rinegoziare. Comunque, come risposta la soluzione è che ne fanno altri 11 milioni di mutui quest’anno. Al sociale si confermano i servizi passati, speriamo, e dopo le tante pressioni fatte dalla minoranza metteranno i contributi agli affitti. Il 40% di quello che c’era in passato. Ma niente non è. Nei prossimi giorni discuteremo il resto".

Sempre ieri la commissione ha affrontato anche un debito fuori bilancio di 37mila euro (compensati dalla condanna a pagare 24mila euro di spese legali nei confronti della ditta denunciante) legata a una vicenda di circa dieci anni fa. Il contenzioso tra il Comune e la ditta che aveva vinto l’appalto per in consolidamento della falesia della Grotta Azzurra. Una vicenda partita male, compreso un infortunio mortale sul lavoro, e conclusa con una causa di risarcimento.