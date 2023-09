Zio orco Abusi sessuali su quattro sorelline

Con una scusa le invitava al piano di sopra, per rimanere da solo con loro e poi, trascinandole in camera da letto, avrebbe approfittato della tenera età di quattro sorelle, tutte minorenni, che le rendeva indifese e incapaci di reagire, per consumare le sue perversioni sessuali. Una della quattro, non aveva nemmeno 14 anni quando avrebbe subito un rapporto sessuale completo. Per non farla gridare le aveva tappato la bocca con una mano minacciandola che se avesse parlato sarebbe accaduto qualcosa di brutto alla sua famiglia. "Chiamo i miei amici e vi faccio uccidere tutti". A consumare l’orrore, tra le mura domestiche di una abitazione del Fabrianese, sarebbe stato lo zio delle bambine, il compagno della sorella della loro mamma. Nella casa dell’uomo le minori andavano spesso e per un periodo ci hanno vissuto. Gli episodi sarebbero accaduti tra il 2012 e il 2015 ma solo nel 2017 sono stati denunciati ai carabinieri, facendo finire a processo per violenza sessuale aggravata e violenza privata il parente orco, un 46enne campano. L’uomo rischia una condanna a 13 anni di carcere. Il procedimento si è infatti concluso per la parte dibattimentale ieri. Il pm Paolo Gubinelli, nella requisitoria, ha chiesto per l’imputato 13 anni di condanna riconoscendo tutte le accuse a suo carico. Per la sentenza bisognerà attendere il prossimo 5 ottobre quando concluderanno la discussione la parte civile, rappresentata dall’avvocato Monica Bisio (ha le vittime e i loro genitori), e la difesa del campano, l’avvocato Rosanna Rossini. L’imputato ha sempre rigettato le accuse. A portare a galla la vicenda è stato un pianto liberatorio che una della sorelle ha fatto a scuola, attirando l’attenzione di una professoressa. Aveva 15 anni e avrebbe confidato all’insegnante che c’era un adulto che la disturbava. Il resto è venuto fuori parlando con la mamma. A cascata si sono aperte anche le altre sorelle, che avrebbero subito solo palpeggiamenti, non rapporti completi, più grandi di lei. Una, la più grande di tutte, 17enne all’epoca dei fatti, sarebbe stata portata al secondo piano della casa dello zio. Lì l’uomo avrebbe allungato le mani nelle sue parti intime. La ragazzina era riuscita poi a spingerlo via e a ritornare di sotto. Ad un’altra sorella, aveva 16 anni, era entrato nella cameretta per palpeggiarla. Ad un’altra ancora, aveva 12 anni, avrebbe provato ad avere un rapporto sessuale con lei approfittando del fatto che la bambina si era chinata per raccogliere una pallina (per questo episodio gli è stata contestata la tentata violenza sessuale). Lo zio orco è accusato anche di violenza privata perché avrebbe minacciato la minore del rapporto completo che avrebbe chiamato gente cattiva da fuori per uccidere lei e la sua famiglia se avesse raccontato l’accaduto.

Marina Verdenelli