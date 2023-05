"Zona 30 e cavalcavia, così i lavori sono un caos"

Nuovo cantiere a ridosso di quello del cavalcavia per la zona 30, divampano le polemiche. "Parte il cantiere per la zona 30 in via Gramsci – rimarcano da Orizzonte Jesi - anche stavolta al di là di ogni pianificazione e preavviso. In più occasioni l’amministrazione comunale aveva comunicato che i lavori per la zona 30 - progetto annunciato ed illustrato alla città ormai parecchi mesi fa - sarebbero partiti dopo la conclusione dei lavori del cavalcavia (previsti per fine giugno, ndr) e il ripristino della viabilità. Apprendiamo invece oggi che inizieranno a breve i lavori della zona 30, che interesseranno proprio la zona già attenzionata dai firmatari della petizione di via Rinaldi circa i rischi e le criticità sulla sicurezza, creando un ulteriore aggravio su una zona già compromessa dal punto di vista della viabilità e della congestione del traffico, dalla realizzazione della bretella. È inevitabile osservare – sottolineano dalla forza di opposizione - come per l’ennesima volta l’amministrazione proceda in assenza di una progettazione a lungo termine, agendo sulla base di osservazioni, segnalazioni o suggestioni, che ricevono da più voci. Tralasciando però in questo modo, l’iter più prettamente programmatico che ci si aspetta da un’istituzione pubblica che governa una città".

Da domani si lavorerà per la zona a 30 orari e si partirà proprio con la realizzazione di una mini rotatoria tra via Gramsci e via Rinaldi e cioè dove sfocia la bretella realizzata per bypassare il cantiere del cavalcavia in direzione Roma. Si preannunciano altre settimane di passione per pendolari e automobilisti costretti a transitare qui. JesiAmo invece torna all’attacco sulla scuola Martiri della Libertà segnalando la presenza di ratti nel giardino (da ricostruire dopo anni di cantiere e degrado) di via Asiago.

"Ancora lavori alla Martiri della Libertà, inaugurata un mese fa dall’amministrazione comunale - rimarcano dalla forza di opposizione - alla quale chiediamo perché si sia preso questo provvedimento quando vi sono ancora operai all’interno del plesso nei locali adibiti a palestra e biblioteca, vicino al locale mensa che viene già utilizzato per la somministrazione del pasto agli alunni con quel tocco di polvere in più che rende tutto più buono. Il cortile esterno dove sembra non siano all’opera solo gli operai (il riferimento è ai ratti, ndr) non potrà essere utilizzato dagli alunni per l’ultima parte dell’anno".