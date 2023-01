"Zona 30", ecco le zone dove entrerà in vigore

Ecco la prima ‘zona 30’ che sarà istituita nei prossimi mesi: via Gramsci (dall’ex 7° Cielo fino all’incrocio con viale Verdi), via Raffaello Sanzio, via Rossini e il tratto di viale Verdi dall’incrocio con via San Francesco e fino a via Gramsci. Gli interventi programmati, gli effetti sulla qualità della vita, la valorizzazione degli spazi pubblici, delle attività produttive e della parte residenziale saranno illustrati lunedì prossimo, in un incontro pubblico (ore 18.30) a Palazzo dei Convegni, promosso dall’assessora alla mobilità sostenibile Valeria Melappioni. Con lei interverranno il progettista incaricato Massimiliano Pecci e la responsabile del Servizio infrastrutture e mobilità del Comune Manuela Marconi. "Dobbiamo tutti insieme, come cittadini, educarci ad una qualità del vivere condivisa - sottolinea Melappioni - e per questo l’Amministrazione ha avviato un percorso che ha delle tappe". Obiettivo: "Educarci a convivere negli spazi aperti tra automobilisti, ciclisti e pedoni, in piena sicurezza". Lunedì "si entrerà nel merito degli interventi che verranno eseguiti. Per questo è importante che la cittadinanza possa partecipare, affinché si possa prendere atto delle misure che saranno introdotte per un investimento di 120mila euro, finanziato quasi totalmente da risorse regionali precedentemente ottenute".