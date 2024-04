"Zona Cesarini. Il calcio, la vita":. Pagliari alla scoperta del mito

L’altro ieri l’Inter ha battuto l’Udinese con un gol al 95esimo minuto. Un gol in ‘zona Cesarini’. Un’espressione diventata così abituale che molti ormai non pensano più al fatto che dietro quel nome c’è un uomo in carne e ossa, con la sua storia, umana e sportiva.

Una storia straordinaria, che il giornalista Luca Pagliari farà rivivere domani (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia con lo spettacolo ‘Zona Cesarini. Il calcio, la vita’. Per chi non lo sapesse, Pagliari è senigalliese. Come Renato Cesarini. Proprio così. L’uomo della mitica ‘zona’ era di Senigallia.

Pagliari, si potrebbe dire: tutto torna.

"C’è dell’altro. Cesarini è nato l’11 aprile 1906. Quindi il giorno dello spettacolo sarà il suo compleanno... Per me è una grande cosa".

Ma come è iniziato tutto?

"Nel 2003, sul lungomare di Senigallia, l’allora assessore alla cultura mi chiese: perché non ti occupi di qualcuno nato in città? La figura di Cesarini mi incuriosì, perché fino ad allora era stato un concetto, non un uomo. Così iniziai a ‘sfrugugliare’ nella sua vita, scoprendo che era stata un romanzo. La particolarità e che, quando ne parlavo, tutti mi dicevano che dovevo rivolgermi a Omar Sivori".

Perché?

"Perché erano come padre e figlio. Sivori lo definiva il padre che aveva perso da bambino. E lui era il figlio che Cesarini non aveva mai avuto. Il fatto è che fu Cesarini a scoprire Sivori. I genitori di Cesarini emigrarono in Argentina quando lui era neonato. Là Renato diventò un grande calciatore, e un grandissimo allenatore. Per i tifosi del River Plate è un mito. Fu un precursore. Diceva che i difensori dovevano anche saper attaccare, e gli attaccanti saper difendere. Lo chiamavano ‘il maestro dei maestri’. Era quasi un filosofo. E pensare che da bambino per guadagnarsi da vivere faceva l’acrobata agli angoli delle strade. Un giorno passò un circo, e il direttore gli disse: unisciti a noi. Aveva fame di sapere, di imparare".

Ha detto che lo spettacolo nasce da un rimpianto. Quale?

"Nel 2004 Sivori, con una nipote, venne a Senigallia, dove rimase due settimane. Parlammo di tutto tranne che di calcio. Nacque un’amicizia. Lui mi disse: devi scrivere di Renato, e voglio che tu venga in Argentina. Il rimpianto è di non aver fatto in tempo. Sivori morì nella primavera del 2005. Il figlio mi disse che non aveva rivelato a nessuno di avere pochi mesi di vita".

Raimondo Montesi