Zona di sosta chiusa fino al trasferimento del distretto sanitario

Il parcheggio del vecchio ospedale civile resterà chiuso fino a che non sarà effettuato il trasloco del distretto sanitario dalla struttura di via San Franeso all’ex Sert di via Veneto. È quanto è emerso in consiglio comunale dove il sindaco Fiordelmondo, interrogato dai consiglieri ha voluto spiegare perché l’ampia area di sosta limitrofa a corso Matteotti, in larga parte di competenza dell’Ast resti chiusa. "Siamo in relazione con l’Ast per determinare le tempistiche dello spostamento (era previsto nei mei scorsi ma slitato per problemi burocratici, ndr) delle attività del distetto – ha spiegato il sindaco in aula -. Abbiamo dato impulso per attrezzare un parcheggio pubblico che sarà comunque uno spazio tempraneo destinato alla sosta fino a che non partirannno i lavori nell’area dell’ex ospedale".