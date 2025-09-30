"Zone 30, ma attraversamenti troppo rischiosi"

Zone 30 e attraversamenti pedonali, l’amministrazione comunale annuncia interventi per sensibilizzare alla riduzione della velocità ma in tanti segnalano attraversamenti pedonali poco visibili e mancati controlli sul rispetto dei limiti. Nell’ultimo periodo non sono mancati investimenti di pedoni anche sulle strisce pedonali, spesso poco visibili. Ad andare all’attacco dall’opposizione è anche JesiAmo che rileva "l’esistenza di numerosi attraversamenti pedonali, molti dei quali in condizioni tali da richiedere interventi almeno manutentivi" e la "necessità di aumentare la sicurezza dei pedoni in considerazione del fatto che, proprio in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, avviene una parte rilevante degli incidenti con il coinvolgimento di pedoni, senza cianciare ulteriormente di discutibili (e auto smentiti!) cartelli e/o bandiere recentemente fatti installare dalla stessa amministrazione comunale". JesiAmo chiede di intercettare anche finanziamenti sovralocali e ha presentato una mozione ad hoc per il prossimo consiglio comunale chiedendo di "effettuare valutazioni per verificare la qualità e la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità e la fattibilità di un progetto che preveda le migliori soluzioni per una gestione consapevole e sicura degli attraversamenti pedonali, al di là della sola previsione delle cosiddette ‘zone 30’". Si chiede in particolare di "segnalare l’attraversamento pedonale mediante strisce bianche a zig-zag poste in prossimità dello stesso, sia lungo i margini della carreggiata che al centro di essa". Ma anche di "rafforzare la visibilità della segnaletica orizzontale mediante l’installazione di dispositivi integrativi di tipo retroriflettente o luminosi". Di "migliorare la visibilità reciproca pedone-conducente, prevedendo un avanzamento del marciapiede su uno o entrambi i lati della strada", "posizionare a monte degli attraversamenti pedonali, uno per direzione di marcia, dei dossi artificiali con applicazione di strisce alternate di colori contrastanti" e "illuminare artificialmente gli attraversamenti pedonali, rendendo così visibili nelle ore notturne e di scarsa visibilità i pedoni che si accingono ad attraversare la strada". "L’Amministrazione Comunale – incalzano - dovrebbe attivare ogni iniziativa e promuovere ogni azione volta a reperire fondi, facendosi promotrice, anche partecipando a bandi/concorsi/progetti, di un gruppo di lavoro, verificando le soluzioni più fattibili per migliorare in concreto la sicurezza a Jesi, evidenziando le criticità di alcuni attraversamenti e valutando possibili soluzioni". Sara Ferreri