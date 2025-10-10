Ztl, giro di vite contro le violazioni

Stop ai furbetti della ztl del centro storico: la giunta Ghergo acquista un sistema per la rilevazione elettronica dei veicoli, così da poterli sanzionare. Stanziati per la causa quasi 40mila euro (per la precisione 39.650).

I varchi d’ingresso nella zona a traffico limitato oggi sono due, sistemati nel tratto iniziale di piazza del Comune (all’altezza circa del civico 19), in via Leopardi (circa al civico 5).

Successivamente all’installazione è stata disciplinata ed avviata la fase di pre-esercizio, cui ha fatto seguito l’esercizio ordinario, del controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato.

Ma "nei primi mesi di impiego di tale sistema – scrive nella relativa determinazione Cataldo Strippoli, dirigente del servizio Polizia locale e sicurezza – sono stati evidenziati, da parte di alcuni utenti, comportamenti inerenti sia l’improprio utilizzo dell’autorizzazione ad accedere nella Ztl (permanendo nella stessa oltre il limite orario consentito) sia l’accesso vietato, in contromano, dai due varchi di uscita".

Questi ultimi sono installati precisamente lungo corso della Repubblica, alla corrispondenza con il crocevia con via Corridoni (all’altezza circa del civico 6) e in via Verdi, in prossimità del crocevia con via Gentile e via Battisti.

"Tali comportamenti – scrive ancora il dirigente – esaurita ormai la fase iniziale e sperimentale di avvio, non possono più essere tollerati, e per reprimere gli stessi (che avvengono in molti casi in orari in cui non risulta possibile disporre un controllo da parte di pattuglie) è utile completare il sistema già operante predisponendo un rilevamento elettronico anche ai due predetti varchi di uscita". Così da "integrare il sistema esistente ed avere quindi la zona a traffico limitato ‘centro storico’ totalmente controllata".

Per fermare i furbetti, soprattutto notturni, è stato così deliberato l’acquisto di due apparati di ripresa con Ocr, in grado di leggere le targhe pure in assenza di luce naturale.

Sarà presente infatti anche un "illuminatore infrarossi con web server integrato".

L’acquisto prevede pure due plinti e due pali rastremati, i quali saranno installati in strada per il sostegno delle apparecchiature.

Non mancherè il software applicativo omologato quale centro di controllo per la gestione di autorizzazioni, permessi, orari e stampe: "tale software garantisce la completa integrazione con quello sanzionatorio in uso al Comando" spiega ancora il dirigente della polizia locale nella determinazione.

