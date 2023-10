Zuffa sul bus, studentessa di 19 anni insultata e picchiata da due coetanei

Zuffa sul bus: picchiata da due coetanei. È accaduto ieri, attorno alle 13.45, sul tragitto urbano che porta al Piano. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della polizia, prontamente intervenuta in piazza Rosselli. Stando a quanto trapela, sembrerebbe che una ragazza di 19 anni sia stata picchiata su un mezzo pubblico da due fratelli di origini algerine. L’autobus sarebbe uno di quelli – probabilmente – riservati al trasporto degli studenti. Infatti, tra l’altro, i fatti si sarebbero consumati poco dopo l’orario di uscita dei ragazzi da scuola. Quindi, si tratterebbe di un mezzo della Conerobus, ma il condizionale è d’obbligo. Certo è, come dicevamo, che la 19enne sarebbe stata aggredita da due algerini. Forse per motivi legati a una relazione finita male, forse per gelosia o forse per diverbi riconducibili a una situazione pregressa. Non è chiaro se i tre fossero amici. La studentessa avrebbe subìto l’aggressione da parte degli altri due conoscenti prima della fermata di piazza Ugo Bassi. L’autobus era appena partito dalle scuole Podesti quando sarebbe accaduto il fatto. Una lite di pochi minuti, qualche parola grossa volata in aria che sarebbe però sfociata anche in un’aggressione fisica. I tre sarebbero venuti alle mani in un autobus pieno di gente. Stando a quanto trapela, il conducente del mezzo non avrebbe fatto nulla per sedare la controversia e calmare gli animi. L’autista avrebbe anzi proseguito la sua corsa, tra urla e insulti. Poi, i due maschi sarebbero scesi all’altezza di piazza Ugo Bassi, al capolinea del Piano, per intenderci. Mentre la vittima avrebbe continuato per poi scendere a piazza Rosselli. È qui che è scattata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza, rassicurata magari dal fatto che i due aggressori erano ormai lontani. Sul posto, una volante della polizia con il personale del 118. La 19enne, trasportata in codice giallo dalla Croce Rossa di Ancona, non verserebbe in gravi condizioni. Al vaglio le telecamere per ricostruire i fatti.

Nicolò Moricci