A Senigallia il balletto di Mosca-Russian Classical Ballet in “Lo Schiaccianoci”

Senigallia (Ancona), 9 dicembre 2024 - Il tradizionale appuntamento natalizio con la danza al Teatro la Fenice di Senigallia sarà mercoledì (inizio ore 21) con il Balletto di Mosca-Russian Classical Ballet in “Lo Schiaccianoci”. Lo spettacolo sarà in scena anche tra due venerdì, il 20 dicembre, a Civitanova Marche, inserito all’interno del cartellone del Teatro Rossini. Questa edizione di uno dei balletti più conosciuti e amati in assoluto, proposta del Balletto di Mosca guidato dalla direzione artistica di Evgeniya Bespalova, è costruita sul libretto originale di Marius Petipa e Vasili Vainonen a partire dalla fiaba di Hoffmann musicata da Cajkovskij e con le coreografie storiche dello stesso Petipa. Ecco la storia che si potrà gustare mercoledì. In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l'incantesimo. Lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. “Una storia – spiegano i curatori della rassegna - che attiva l'immaginazione conducendo lo spettatore nel regno della fantasia”. Prossimi appuntamenti di danza in calendario sono previsti poi il 25 gennaio con il Balletto di Milano in “Carmen”, il 16 marzo con Opus Ballet in “Sogno di una notte di mezza estate” con le coreografie di Davide Bombana e il 10 aprile, fuori abbonamento alla Rotonda a Mare, “Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche”. Per acquistare i biglietti per lo spettacolo di dopodomani è possibile rivolgersi al botteghino del teatro la Fenice di Senigallia (aperto giovedì, venerdì e sabato pomeriggio, dalle 17 alle 20 e nei giorni di spettacolo da due ore prima dell’inizio) e su vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio). Per informazioni è possibile rivolgersi al teatro La Fenice 071 7930842 negli orari di apertura indicati, telefono: 335 1776042 [dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30] e Amat 071 2072439 oppure consultare il sito: amatmarche.net. Il cartellone della stagione in abbonamento al tetro La Fenice di Senigallia è stata promossa da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche.