‘Abracadabra’, torna Popsophia. Il realismo magico anima le Muse

Ancona, 3 maggio 2025 – ’Abracadabra’. E le porte del Teatro delle Muse di Ancona si aprirono. C’è il pensiero magico al centro della prossima edizione di Popsophia, festival nazionale che dall’8 all’11 maggio torna con un’edizione ricca di sorprese e novità. La prima è il cambio di location: non più la Mole Vanvitelliana, ma le Muse, che si trasformeranno in una vera e propria cittadella della cultura ‘esoterica’. Il tema scelto è appunto Abracadabra, l’antica formula magica rilanciata dalla saga di Harry Potter, che aiuterà a esplorare le dimensioni del pensiero magico grazie a una serie di spettacoli, incontri, laboratori, mostre virtuali con visori VR e philoshow inediti.

Un’edizione in cui filosofia, arte e cultura pop si fonderanno in un’esperienza unica e coinvolgente. Dai manoscritti di un’arcana sapienza alle tradizioni popolari, dall’arte alchemica all’immaginario della cultura pop, il potere delle formule magiche non è svanito. Scienza e tecnica non si sono liberate del pensiero magico. Negli schermi incantati dei nostri dispositivi elettronici, pullulanti di sciamani digitali e di tecno incantesimi, troviamo l’eco di presenze invisibili che abitano le nostre vite. Dopo aver indagato Lo spettacolo del male, il festival si avventura cosi in un territorio altrettanto affascinante, affrontato con il consueto approccio multidisciplinare, non mancando di connettere il passato arcano con il presente tecnologico.

Tanti gli appuntamenti interessanti, ma tre spiccano sugli altri. Si tratta naturalmente degli ormai classici philoshow, momenti capaci di unire musica e filosofia. Tutti sono ideati e diretti da Lucrezia Ercoli, con la regia di Riccardo Minnucci. Venerdì 9 (ore 21.15) si potrà assistere a Centro di gravità permanente - La musica esoterica di Franco Battiato. Ospite speciale sarà Carlo Massarini, indimenticato ‘Mr. Fantasy’. Sarà un incontro tra parole e musica, con la ‘house band’ Factory, composta da undici elementi, chiamata a interpretare una selezione dei brani di Battiato più in sintonia con il tema del festival.

Sabato 10 sarà la volta di Realismo magico - Il cinema visionario da Federico Fellini a David Lynch, che prevede l’intervento di Gennaro Carillo. Il giorno dopo toccherà a Incanti e incantesimi - Dal Signore degli Anelli a Harry Potter, con interventi di Licia Troisi e Simone Regazzoni. Ma di grande interesse si annuncia anche la serata di giovedì (ore 21.15), al ridotto del teatro. Si inizia con l’incontro dal titolo Il filosofo è un mago, da Giordano Bruno a Emanuele Severino, con Massimo Donà, e si prosegue con Algoritmi e preghiere - L’umanità tra mistica e cultura digitale, che avrà come relatore Guerino Nuccio Bovalino. Ad Enzo Cucchi, tra i massimi interpreti della Transavanguardia, è dedicato l’intervento di Andrea Sòcrati. Decisamente affascinante il titolo: Artista e mago: l’esoterismo di Enzo Cucchi. A chiudere la serata sarà il recital musicale di Ivan Talarico Campionario di cose impossibili.