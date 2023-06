Affari tuoi, coppia di Osimo (Ancona) vince 30mila euro ma nel pacco c’erano 300mila

Osimo (Ancona), 5 giugno 2023 – Hanno vinto 30mila euro in gettoni d'oro Fabio e Sabina, giovane coppia residente a Padiglione di Osimo, lui impiegato informatico originario di Rosora, lei dipendente amministrativa in una nota azienda di Castelfidardo. Entrambi protagonisti sabato sera della puntata di Affari Tuoi, il game show in onda su Rai Uno e condotto da Amadeus.

Hanno accettato l’offerta del “dottore”, quando restavano ancora quattro pacchi da scartare. Nel loro pacco però, numero 11, c’erano 300mila euro, la massima posta in palio. La giovane coppia di sposi, con la passione condivisa per il ballo, ad inizio puntata si è esibita in un swing su invito di Amadeus. Poi si è entrati nel vivo del gioco, con le prime chiamate dei pacchi. Alla prima offerta del dottore, Fabio e Sabina hanno accettato di cambiare il proprio pacco (il numero 14) con quello della Valle d’Aosta, l’undici, il loro numero fortunato.

Questa volta però non ci hanno creduto fino in fondo. Dopo aver rifiutato le tre offerte iniziali in denaro (da 25, 30 e 35 mila euro), hanno accettato l’ultima da 30mila euro anziché proseguire con le chiamate.