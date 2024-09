Alice Luis Galassi di Castelfidardo in lizza per il titolo di Miss Grand Prix 2024 E' uno dei concorsi di bellezza più importanti che ha lanciato anche Miss Italia Carlotta Maggiorana. La 19enne è studentessa all’Istituto tecnico indirizzo Chimica, con il sogno nel cassetto di entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri