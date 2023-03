Ancona, il baritono Giacomo Medici presente le sue 'palpebre sensibili'

Ancona, 30 marzo 2023 - In uscita la nuova raccolta di poesie del “cantante errante” Giacomo Medici, tra musica, viaggi e versi. "Le palpebre sensibili. Storie di viaggi, vergini e lentiggini", sarà presentato domani alle 18 (ingresso libero) alla libreria Feltrinelli di Ancona.

“Il mondo di Giacomo Medici, jesino, è esclusivamente governato dalla poesia perché il suono, la parola, la voce, il gesto vi concorrono liberamente e si combinano ora aprendosi a panoplia, alla maniera di uno scarlatto bandoneón, ora celandosi in un silenzioso stillicidio che ricorda il batticuore”. Sono queste le parole usate dal critico letterario Massimo Raffaeli per definire la nuova raccolta di poesie del cantante marchigiano.



Il baritono Giacomo Medici è attivo da anni sulla scena internazionale dell’opera lirica, nonché voce, allo stesso tempo, di progetti che spaziano anche in altri ambiti musicali, tra i quali la musica contemporanea e il tango, vista la costante frequentazione dei palcoscenici latinoamericani. Nel suo curriculum artistico compaiono, tra gli altri, anche i nomi di quattro premi Oscar: Woody Allen, Dante Ferretti, Santo Loquasto e Gabriella Pascucci. Alla carriera di cantante ha sempre però accostato un percorso di scrittura, tanto da ricevere diversi premi come poeta e autore di testi per canzoni, venendo anche segnalato dal Premio Fabrizio De André. Nel 2014 pubblica la sua prima raccolta di poesie intitolata Jago, rotte poetiche verso Santiago de Compostela (Progetto Cultura, Roma), seguita ora da questo nuovo lavoro nel quale la sua natura di “cantante errante” prende forma di parola.



“Non so mai se definirmi un cantante che viaggia o un viaggiatore che canta. Rimane il fatto che ho sempre seguito la sensibilità delle mie palpebre per orientarmi sul mondo. Tale cammino, fatto di poesie e di alcuni testi per musiche, ha dato vita a questo libro”, spiega Medici, specificando che la raccolta contiene una nota proprio di Massimo Raffaeli, firma di importanti quotidiani nazionali, mentre la prefazione è della poetessa Francesca Innocenzi; impreziosiscono il volume anche alcune foto d’autore. Alla prima presentazione, prevista alla Feltrinelli di Ancona, ne seguiranno altre in diverse città italiane e, successivamente, in America Latina, in quei luoghi che sono stati fonte di ispirazione degli scritti.



Ogni incontro prevede la partecipazione di alcuni musicisti con cui l’artista ha collaborato lungo il suo percorso. Ne nascerà quindi una performance che toccherà gli angoli del mondo, sia dal punto di vista geografico che sonoro. “Saranno loro ad arricchire, con note e racconti, un pomeriggio nel quale, chi vorrà, potrà vedere tramite i miei occhi le terre che ho conosciuto ed i palcoscenici dove la voce si è fatta battito”, ha concluso Medici, il cui percorso poliedrico lo ha portato anche ad essere tra i protagonisti della serie televisiva sull’opera lirica “Tre voci di dentro”, attualmente in onda su Rai Play, e del video documentario “Sui pedali del mantice”; quest’ultimo ripercorre un avventuroso viaggio in biciletta dall’Italia alla Germania durante il quale il baritono, tappa dopo tappa, si è esibito in differenti situazioni e modalità.



Sottolinea nella prefazione del libro Francesca Innocenzi: “I versi di Giacomo Medici scaturiscono anche da un dialogo ininterrotto con i luoghi: dall’America del sud ad Ancona, terra di arrivi e partenze ovunque tangibili. E il cammino di Santiago ritorna, come il riaffiorare di un archetipo connesso ad una condizione dell’interiorità. Una leggerezza, inoltre, si insinua con movenze di danza tra le pagine della raccolta, nei versi che fluiscono sciolti con il loro recupero dell’oralità, intonando il gusto della vita e la sacralità del profano”.