Ancona, in scena per i ragazzi c'è 'Scarpette rosse' di Emma Dante

Ancona, 31 marzo 2023 – Appuntamento domenica (ore 18) al Teatro Sperimentale di Ancona con lo spettacolo “Scarpette rotte” testo e regia Emma Dante, con Martina Caracappa, Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso, scene Carmine Maringola, costumi Emma Dante, disegno luci Cristian Zucaro, produzione Ert Teatro Nazionale e Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in collaborazione con Compagnia Sud Costa Occidentale. Uno spettacolo adatto per un pubblico dai 6 anni in su.La triste vita di un’orfana si trasforma in un sogno sfavillante. Ma il lusso sfrenato nasconde insidie e le scarpette magiche hanno una lezione terribile da insegnare. Emma Dante, tra le voci più alte del nostro teatro, torna a parlare ai bambini, riscrivendo una fiaba classica che conquista spettatori di tutte le età. Un crudele apologo che, in un’esplosione di fisicità e colore, insegna il valore dell’umiltà.

C’era una volta una scarpetta rossa abbandonata sul ciglio della strada che aveva una speranza: ritrovare sua sorella. La scarpetta sinistra aspettava, d’estate, d’inverno, ma intanto il suo colore scoloriva e la sua pelle si rattrappiva. Un pomeriggio una macchina la schiaccia bucandole la suola. La scarpetta piange, si dispera, si sente sola, ma resiste e continua a sperare. Passano i mesi, gli anni e lei si sente come se piano piano si fondesse con l’asfalto fino a sprofondare giù nel centro della terra. Ma un giorno, durante un temporale, un fulmine spezza il ramo di un albero. Da quel ramo cade la scarpetta destra sua sorella, nuova, intatta, bellissima. La scarpetta sua sorella, protetta dall’albero a cui era rimasta appesa, è rossa, brillante, un numero 35 da schianto! Non appena la scarpetta bucata e malconcia, riconosce sua sorella, decide di non farsi notare e si immerge sempre di più nell’asfalto, nascondendo la sua punta smussata nel grigio polveroso della strada. Ma la scarpetta destra la vede e corre ad abbracciarla. Le due scarpette sono diverse: una è rotta e l’altra è perfetta. Come fare per camminare insieme, per ballare e saltare?

Biglietto: 6 euro alla biglietteria del Teatro delle Muse tel. 071 52525 dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e nei pomeriggio di giovedì e venerdì anche dalle 16.00 alle 19.30. Biglietti prenotabili anche al numero del Teatro del Canguro tel. 071 82805 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo i biglietti saranno acquistabili anche presso il Teatro Sperimentale. Biglietti on line su: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/scarpette-rotte/199311.