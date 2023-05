Arcevia, al Teatro Misa venerdì in scena 'Pazi Snajper, attenzione cecchino'

Arcevia (Ancona), 2 maggio 2023 – Appuntamento al Teatro Misa di Arcevia, venerdì (ore 21) per lo spettacolo "Pazi Snajper, attenzione cecchino", con Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani, regia Luca Bollero, immagini Luigi Ottani, la produzioneè de Il Contato del Canavese, Bonawentura, Babelia & C progetti culturali, Bee. Lo spettacolo, fuori abbonamento, è in collaborazione con Anpi sezione di Arcevia. "Pazi Snajper, attenzione cecchino" nasce dalla memoria di un assedio, quello di Sarajevo, e di una guerra recente nel cuore d’Europa, i Balcani, ma inevitabilmente ci catapulta nel conflitto in corso in Ucraina, e nel cuore di ogni guerra che svela sempre tutta la sua ferocia e disumanità. Nello spettacolo, il cecchino è il protagonista implacabile che osserva dall’alto della sua postazione lo scorrere davanti ai suoi occhi della vita nella città ferita, è un tiro andato a segno a dargli la gioia di un lavoro ben fatto. Agisce dentro ad una condizione di attesa, così come dentro ad un tempo sospeso si trovano a vivere, non per loro scelta, le sue vittime. Lui e Lei, rimasti nell’unico appartamento di un intero condominio abbandonato nel quartiere di Grbavica nella Sarajevo assediata, anche loro in attesa che accada qualcosa o che qualcuno arrivi a modificare la loro condizione. L’azione è ambientata in due situazioni parallele: la postazione del cecchino inondata dal suo flusso interiore e l’abitazione di un uomo e di una donna che resistono. La stagione è promossa dal Comune con la direzione artistica Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Anpi sezione Arcevia, e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Marche, e di Cms Consorzio Marche Spettacolo. Informazioni: Teatro Giovani Teatro Pirata / Tel. 0731 56590 oppure 334 1684688 lunedì-venerdì dalle 9 alle 17 - [email protected].it - www.atgtp.it.