Arianna Gigli è Miss Grand Prix Moto 2025: “Grande emozione”

Osimo, 17 settembre 2025 - Ha sfilato sul palco di piazza del Mare a Giulianova per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso che successivamente, sul palco di piazza della Rinascita a Pescara si sono “sfidate” per la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno. Arianna Gigli, 19 anni di Osimo, tra le pretendenti al titolo di Miss Grand Prix 2025, è Miss Gran Prix Moto. Si tratta di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle e che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.

Quando è iniziata la tua passione per i concorsi? “Mi sono diplomata quest’anno al liceo scientifico opzione scienze applicate di Castelfidardo. La mia passione per i concorsi è iniziata tre anni fa quando per caso avevo visto la pubblicità di una sfilata che si sarebbe tenuta in una città vicina e un po’ contro la volontà dei miei genitori mi sono iscritta. Inizialmente non ho vinto alcuna fascia e per un anno mi sono arresa, poi nel 2023 spinta da alcuni amici ho deciso di riprovare partecipando ad un altro concorso, arrivando quarta nazionale con la fascia “Venere Eleganza 2023”, nel 2024 ho partecipato a Miss Italia classificandomi alle prefinali nazionali con il titolo di “Miss Riviera Marche 2024”. Quest’anno sono stata contattata per partecipare a Miss Grand Prix e mi sono classificata prima durante una selezione a San Benedetto che mi ha permesso di accedere alle finali nazionali a Pescara". Com’è stato partecipare? “Partecipare alle finali nazionali è stata una bellissima esperienza che mi ha permesso di fare amicizia con le altre concorrenti, il tutto si è svolto in un clima di divertimento e serenità ed anche se c’era un pizzico di competizione non si percepiva. Si è svolto in due giorni intensi durante i quali abbiamo fatto prove, shooting e sfilate. Il primo giorno abbiamo sfilato in piazza a Giulianova il secondo giorno allo stadio del Mare a Pescara e proprio lì durante la finale ho ricevuto la fascia nazionale dello sponsor Ducati “Miss Grand Prix Moto 2025”. Nel momento in cui ho ricevuto la fascia ho provato una grande emozione perché non me l’aspettavo. Sono stata molto felice anche perché finalmente ho avuto la possibilità di sfilare con abiti da sposa”. Come vivi questa esperienza e cosa sogni per il tuo futuro? “Sto vivendo questa esperienza con felicità e piena di aspettative per le opportunità che mi darà questa fascia. Per il futuro spero di riuscire a conciliare la mia passione per le sfilate, gli eventi e l’Università”.