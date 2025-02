“Il nostro bacio nel videoclip di Alfa”: nel giorno di San Valentino la storia di Tommaso e Sveva

Ancona, 14 febbraio 2025 – C’è un filo rosso che unisce le coppie, soprattutto quelle che vivono a distanza e incontrarsi e vedersi per stare insieme qualche giorno comporta sacrifici, incastri di lavoro, di studio, di tempo a disposizione per l’altra dolce metà. Ecco che la stazione ferroviaria diventa quel filo rosso in tanti week end, Natali, Pasque, compleanni e in tutte quelle occasioni speciali che permettono di ricongiungersi e stringersi in un abbraccio. Quello di Tommaso Scarpini, 21 anni, anconetano e Sveva Cherasco, 20 anni, torinese, fatto alla stazione di Ancona, in uno dei loro incontri per rivedersi dopo settimane di assenza, è finito nel video musicale del singolo di Alfa, cantante molto in voga tra i giovani e che ha esordito a Sanremo 2024.

La canzone del video è “Il filo rosso”, uscita ad ottobre, trasmessa in radio e canticchiata un po’ da tutti. Una canzone che ha visto lo stesso pubblico inviare parte del testo all’artista per completare il brano diventato ormai una hit e un simbolo per chi vive un amore a distanza dove può capitare anche di lasciarsi. Alfa è noto per interagire con i suoi fan con dirette social e anche richieste per farli partecipare alla sua passione, la musica. Modi originali per coinvolgere il pubblico. Proprio durante una diretta social aveva chiesto ai fan di inviargli foto e video dei loro incontri in stazione con fidanzati, fidanzate, amici, familiari. Un amore a 360 gradi, in grado di strappare sorrisi e strette tra le braccia mentre si arriva o si parte su un treno. A quell’invito ha risposto Sveva.

“Era al lavoro quando ha visto la storia pubblicata da Alfa – racconta Tommaso – visto che era in pausa e aveva un video nostro pronto, dove eravamo alla stazione di Ancona, lo ha inviato al link indicato pensando ’tanto non lo prenderanno mai’. Poi se ne è anche dimenticata fino a quando non ha ricevuto una mail dove le chiedevano di firmare la liberatoria per le immagini. Io non sapevo che eravamo nel video di Alfa, lei adora questo cantante, un giorno eravamo insieme a casa sua a Torino e mentre me lo faceva vedere ho visto che c’eravamo anche noi. E’ stata una bella sorpresa non me lo aspettavo proprio”.

Quel video sarà la colonna sonora di Tommaso e Sveva per San Valentino. La coppia si è conosciuta nell’estate del 2022 in Sudafrica, entrambi vincitori di un bando per una vacanza studio. Lui fa Informatica all’università di Camerino, lei Psicologia a Torino. Ad Halloween dello stesso anno lei è venuta per la prima volta ad Ancona ed è arrivata in treno. “Con me c’era un amico quel giorno – dice Tommaso – ha filmato il nostro incontro. Avevo anche un mazzo di fiori, nascosto dietro la schiena, che poi le ho dato”.

Nel videoclip di Alfa è stato messo proprio quel frame, dove Tommaso, in tuta da ginnastica grigia e felpa scura con cappuccio, e Sveva si abbracciano mentre lui tiene i fiori dietro la schiena. Ancora oggi i loro incontri avvengono in stazione perché Tommaso sta facendo l’Erasmus in Spagna.