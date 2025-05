Baia di Portonovo arriva al cinema: le prime immagini del film con Favino

Ancona, 6 maggio 2025 – Portonovo sul grande schermo: sono apparse le prime immagini del nuovo film di Andrea Di Stefano, “Il Maestro”, con Pierfrancesco Favino, girato lo scorso autunno nella baia di Portonovo, creando molte polemiche ma anche grandi attese. Gli spettatori hanno già potuto ammirare l’accoppiata Di Stefano-Favino nel film “L’ultima notte di Amore”, pertanto sono curiosi di vedere in azione il grande attore nei panni di un maestro di tennis, il sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura di un ottavo di finale al Foro Italico. Il tour per l’Italia che farà per allenare Tiziano Menichelli, nel ruolo di Felice, un tennista tredicenne impegnato in duri allenamenti, porta il maestro anche a Portonovo.

Come si ricorderà, il caso, che è finito anche su “Report”, è scoppiato a ottobre, quando si scoprì che uno dei campi da tennis del film sarebbe stato realizzato ad hoc per le riprese, abbattendo, nella zona delle Terrazze, dei grandi polloni (tecnicamente rami) di lecci protetti del Parco del Conero, con l’autorizzazione dell’ente. Da allora, come previsto dall’accordo tra l’azienda e le istituzioni, il luogo dell’intervento è stato riqualificato, piantando nuovi alberi, aggiustando la staccionata e montando nuovi giochi, con un intervento che, nonostante abbia ancora l’aspetto di un cantiere, fa ben sperare per il rimboschimento dell’area degradata. Tuttavia, va monitorato adeguatamente, data la difficoltà delle piante di adattarsi a quella particolare zona, sottoposta a erosione e profondamente antropizzata.

Le riprese sono state girate anche nel campeggio La Torre, dove è stato allestito un finto campeggio di fine anni Ottanta (l’epoca in cui è ambientato il film). Si ritroverà sul grande schermo anche questo luogo, dunque, così caro ai frequentatori di Portonovo, che proprio quest’anno cambierà gestione e dovrà essere sottoposto a una profonda rigenerazione. La troupe ha coinvolto grandi maestranze: il direttore della fotografia è Matteo Cocco, il montaggio è di Giogiò Franchini, la scenografia di Carmine Guarino, i costumi di Mario Tufano. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi. Al film “Il Maestro” ha preso parte anche, fra gli altri, Edwige Fenech. La produzione, oltre che della Indigo (quella del film premio Oscar “La grande bellezza”), coinvolge Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Film, Sky e Playtime.