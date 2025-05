Bob Sinclar a Sirolo, Primo maggio da tutto esaurito a Casacon

Sirolo (Ancona), 2 maggio 2025 – E’ stato un Primo maggio da urlo in Riviera del Conero. Bob Sinclar ieri ha fatto il pieno a Casacon, il locale sirolese sorto sulle ceneri dell’ex Conchiglia Verde, tornato in vita per animare la Riviera del Conero. Sold out per il disc jockey e produttore discografico francese, all’anagrafe Christophe Le Friant, arrivato di pomeriggio in un locale pieno.

Tanto il divertimento per uno dei dj più noti che ha toccato la fama mondiale nel 2005 con la hit “Love Generation”. Ha mixato i brani più celebri lasciando Casacon dopo il tripudio di applausi. Con lui a mixare le hit il dj nostrano Nicola Pigini. Tra i suoi primi successi figurano “Gym Tonic”, “Paradise”, “I feel for you” e nel 2005 ha ottenuto fama globale con “Love Generation”.

Sinclar ha continuato a produrre hit come “Lala Song” e “Born in 69”. Nel 2016 ha lanciato il party “Paris by night” al Pacha di Ibiza. Ha collaborato con artisti come Akon e Robbie Williams, partecipando anche ad importanti progetti come Africanism, con Solveig e David Guetta. Nel 2018 ha ottenuto un disco d'oro in Italia con “I Believe”. Un colpo grosso per la struttura sirolese che già l’anno scorso l’aveva accolto ad agosto per una grande serata. Sulla pagina Instagram del dj campeggiano storie realizzate durante la festa tutta made in Sirolo.