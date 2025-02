Borgo dei borghi: brilla Sirolo, la perla del Conero

Sirolo (Ancona), 3 febbraio 2025 – Quest’anno è in corsa per l’ambito titolo anche Sirolo, la perla del Conero. La celebre competizione “Borgo dei Borghi” è tornata per la sua 12esima edizione, animando il palinsesto di Rai 3 all’interno della trasmissione “Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich.

L'emozione del "Borgo dei Borghi"

Nella serata del 20 aprile sarà svelato il nome del borgo vincitore. Dopo il successo della passata edizione che si è conclusa con la vittoria del borgo di Peccioli in Toscana, adesso cresce l’attesa per scoprire il vincitore di quest’anno.

Sirolo tra i 20 partecipanti della 12^ edizione del concorso 'Borgo dei Borghi'. In foto una delle spiagge del Conero

Sirolo: tra natura e tradizioni

Sirolo ha davvero tutte le carte per vincere tra spiagge incantate, natura incontaminata, un borgo-gioiello a picco sul mare e il promontorio del Conero a fare da cornice. Ogni domenica, a partire dalle 17.15, Raznovich porterà per mano il pubblico alla scoperta dei candidati di quest’anno.

Già a dicembre le telecamere della trasmissione avevano dedicato un servizio alla città, fotografando volti e tradizioni popolari tra cui il Palio di San Nicola, filmato visto e apprezzato da tantissimi da ogni angolo d’Italia.

La votazione del pubblico: come funziona

Una volta svelati i nomi dei 20 borghi partecipanti, gli utenti registrati sul sito Raiplay possono esprimere gratuitamente la propria preferenza. I voti così ottenuti andranno a sommarsi a quelli espressi dalla giuria di esperti individuata dalla Rai.

Ogni esperto potrà esprimere una sola preferenza nell’arco dell’intera durata della competizione.

Questo voto corrisponde a un bonus del 5 per cento che andrà a sommarsi alle altre preferenze raccolte dal borgo.

La competizione e i borghi in gara

Nel corso della puntata di “Kilimangiaro” del 10 novembre scorso la gara ha preso ufficialmente il via. Tra i giurati di quest’anno c’è Piergiorgio Odifreddi, che l’anno scorso ha incoronato Peccioli “borgo più bello d’Italia”. Da Sud a Nord, diversi i borghi in competizione quest’anno, tutti gioielli che daranno filo da torcere, da Buggerru a sud della Sardegna a Lazise in provincia di Verona passando per Agnone nel Molise e Maiori nel salernitano

Tutto il Parco del Conero tifa per Sirolo e per le sue bellezze, apprezzate ogni estate da migliaia di turisti che si avvicinano alla cittadina non solo per il mare ma anche per quel turismo denominato green che fa tanto gola anche all’estero e attira coppie e famiglie.