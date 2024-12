Castelbellino e Corinaldo, domenica in scena due spettacoli per ragazzi

Castelbellino (Ancona), 5 dicembre 2024 - Domenica alle 17 va in scena il divertimento con un doppio appuntamento proposto dalla 41esima Stagione di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Giovani Teatro Pirata. Alla Sala Margherita Hack di Castelbellino c’è “Cinderella Vampirella” della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, in scena pupazzi e burattini per raccontare le mirabolanti avventure di Cinderella tra Vampiri, Draghi e Streghe. Testo e regia sono di Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli, Silvano Fiordelmondo, interpreti Francesco Mattioni e Lucia Palozzi, musiche originali di Lorenzo Soda, scenografie e burattini di Marina Montelli. Lo spettacolo propone una rilettura della nota fiaba di Cenerentola, trasportata nell’inconsueta ambientazione di un Castello in Transilvania. I personaggi (pupazzi e burattini) si muovono all’interno di una scatola magica in continua evoluzione, con scene di incredibile bellezza e canzoni originali. In questa fiaba in musica, narrata con i burattini, anche Dracula ha i suoi problemi familiari: una figlia che non ne vuol sapere di vampiri, una moglie dispotica, un servo gobbo dal cuore troppo tenero ed un drago dall’alito pestilenziale come cognato. Al Teatro Goldoni di Corinaldo va in scena “Gli omini rossi e Babbo Natale”, spettacolo liberamente ispirato al libro “Uomini rossi” di Pef, per una produzione della Compagnia Mattioli, testo e regia Monica Mattioli, interpretata da Alice Bossi e Roberto Boer. Olga, una buffa e pasticciona aspirante cantante cercherà di narrare, tra azioni comiche e poetiche, com’è nata la leggenda di Babbo Natale. Su un piccolo tavolo palcoscenico si ricostruirà il paesaggio innevato dove si svolge la vita degli Omini rossi. Ma che relazione ci sarà tra Babbo Natale e i piccoli Omini rossi? Olga sarà in grado di ricostruire la storia di un paese dove tutto è gelo e neve, un paese di laghi, boschi, colline chiusi nella morsa del gelo invernale dove vivevano i piccoli, rossi e divertenti personaggi? Sarà in grado di ricostruire le incredibili origini di Babbo Natale? Speriamo! Lo scopriremo insieme in attesa del Natale… di Babbo Natale. La 41esima Stagione di Teatro Ragazzi è curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 16 Comuni delle Marche: Appignano, Arcevia, Castelbellino, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Osimo, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico. La Stagione è sostenuta dai Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, CMS Consorzio Marche Spettacolo, in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini, Jesi Educa, Musei Civici città di Jesi, Avis Comunale Jesi, Digitall. Biglietti in vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo al botteghino del Teatro: 8 euro adulti, 6 ragazzi e 0.50 bambini sotto i 3 anni. Info: 334 1684688. Biglietteria del Teatro Goldoni: dal giovedì a domenica chiamando il 338-6230078