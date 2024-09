Castelfidardo, in migliaia per Rocville del dj Nicola Pigini

Castelfidardo, 31 agosto 2024 - Successo da record per Rocville, l'evento a San Rocchetto di Castelfidardo che fino a tarda notte ha trasformato l’a

rea di via Verdi in un villaggio allestito con un palco spettacolare dove si sono alternati una molteplicità di ospiti e dj di fama nazionale coordinati dal direttore artistico Nicola Pigini, tutto a scopo benefico. Pigini ha detto a chiusura: "Rocville è 10mila cuori che guardano tutti verso la stessa direzione. Quello che hanno visto i miei occhi è qualcosa di indescrivibile, le sensazioni che ho percepito rimarranno per sempre con me. Avete creato una famiglia che ha già scritto una storia, la nostra storia. Ci siamo uniti sotto la stessa luna, la luna di Rocville. Ci siamo stretti in un abbraccio e in quel momento ho capito una cosa: ci rivedremo a Rocville 2025. Dove? Non lo so. Quando? Non lo so. L’unica cosa di cui sono certo è che sarà bellissimo perché lo faremo di nuovo insieme per una causa importante".