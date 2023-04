Chiaravalle, al via domani al Valle il festival “Palabras de tango”

Chiaravalle - Musica, danza, incontri di approfondimento storico e videocollegamenti con l’America Latina: sono queste le peculiarità del festival “Palabras de tango”, dedicato alla cultura argentina e ai suoi legami con quella italiana. La manifestazione prenderà il via domani a Chiaravalle e per tre giorni trasformerà la città di Maria Montessori in un punto di incontro tra due realtà da sempre strettamente connesse. A tal proposito, alcuni degli appuntamenti previsti saranno trasmessi in streaming per le comunità di italiani all’estero, così da creare un legame diretto tra Italia ed Argentina. Il festival verrà inaugurato alle 10.30, da un incontro delle classi terze della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi “Rita Levi-Montalcini” e “Maria Montessori” con Higino Roberto Calamita, ex detenuto politico nelle carceri argentine durante la dittatura militare degli anni ’70. “Resistere/Resistir” è il titolo di questa lezione, nonché testimonianza, che si terrà al Teatro Valle e alla quale parteciperà, dando il suo contributo, anche la sezione “Edo Magnalardo” dell’Anpi. Il secondo appuntamento, previsto per sabato ( ore 21.30), sarà invece dedicato alla figura di Maria Montessori e alla diffusione del suo pensiero in Argentina e nel continente latino-americano, nel nome di un “nuovo mondo” dell’educazione. L’incontro si terrà proprio a Casa Montessori Chiaravalle, ovvero il luogo natale della scienziata tre volte candidata al premio Nobel per la pace. Sono previsti interventi di studiosi del pensiero montessoriano, oltre a quello di Juan Carlos Paglialunga direttamente da Bahia Blanca, in Patagonia, in qualità di presidente di FedeMarche, associazione promotrice dell’evento assieme alla Fondazione Chiaravalle Maria Montessori. Cuore di questa prima edizione del festival, nonché penultimo appuntamento della stagione teatrale 2022-23 promossa dal Comune di Chiaravalle e Amat, sarà il concerto spettacolo “Historias de tango”, previsto per domenica ( ore 18). “Faremo un viaggio in quel genere musicale che con le sue melodie, narrazioni e seduzioni ha cambiato il mondo, tanto da essere riconosciuto nel 2009 come Patrimonio culturale dell’umanità dall’Unesco - spiega Giacomo Medici, cantante ospite del concerto - Si partirà dal tango della prima metà del ’900 per omaggiare quegli artisti che, successivamente, ne hanno scritto la storia: dalla voce suadente di Carlos Gardel, icona mondiale del tango, alla rivoluzione rappresentata da Astor Piazzolla, passando per la poesia di Horacio Ferrer e raccontando, con note e parole, alcuni dei momenti principali di un fenomeno culturale ancora in fermento”. A caratterizzare la performance sarà la partecipazione del Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro, oltre a quella degli altri artisti italo-argentini che percorreranno, a suon di musica e a passo di danza, i sentieri segnati dal tango e dalla sua poesia immortale: Sarita Schena (voce), Massimiliano Pitocco (bandoneón), Massimiliano Caporale (pianoforte), Martin Diaz (chitarra), Michele Lobefaro e Gabriella Todisco (ballerini). Grazie alla partnership tra il festival “Palabras de Tango” e il Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo sarà inoltre possibile, per il pubblico presente, ammirare nel foyer del teatro Valle il bandoneón appartenuto ad Astor Piazzolla, attualmente esposto proprio nel Museo della Fisarmonica di Castelfidardo. Le iniziative del 21 e del 22 aprile saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Chiaravalle. Per il concerto del 23 aprile la prevendita è disponibile presso il botteghino del teatro (Corso Matteotti, 116 - 071.7451020): intero 10 €, ridotto 8 €. Info: Ufficio Cultura Comune di Chiaravalle (071.9499266).