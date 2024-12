Chiaravalle, sabato in scena Xanax tra risate e beneficienza

Chiaravalle (Ancona), 11 dicembre 2024 – Attesa nel finesettimana per il doppio appuntamento solidale, per contrastare lo spreco di cibo, assieme alla campagna “A Natale siamo tutti più buoni”, giunta alla sesta edizione e promossa dall’associazione Foodbuster. Sabato prossimo alle 21:15, il Teatro Giacconi di Chiaravalle (ex Valle) sarà il palcoscenico dello spettacolo dal titolo "Xanax", ovvero un brillante psicodramma messo in scena dall'associazione Claet Aps con la regia di Davide Giovagnetti, “un’opera intensa e coinvolgente, che offrirà una serata ricca di emozioni, risate e riflessioni. L’evento promette di “unire il divertimento alla solidarietà” come spiegano gli organizzatori. E’ possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero: 071 7451020, a questi orari: martedì 17:30-20:00, venerdì 10:00-12:30, e il giorno precedente lo spettacolo, 17:30-19:30. L’ingresso è a offerta “libera consapevole di 10 euro” spiegano ancora gli organizzatori. Domenica poi, ancora l’associazione Claet Aps metterà in scena “Un portalettere tutto speciale” di Simona Paoletta, si inizia alle 17:30 al Teatro Ariston di Agugliano. Si tratta di una rappresentazione che unisce emozione e spirito natalizio, perfetta per vivere l'atmosfera delle feste insieme a tutta la famiglia. Per partecipare e prenotare si può chiamare o scrivere al numero 328 8414694. L’ingresso in questo caso è a offerta libera. Per entrambi gli appuntamenti, come spiegano gli stessi promotori di queste iniziative i fondi raccolti saranno interamente destinati all’iniziativa solidale dal titolo "Dopo Natale sono tutti più buoni", un'importante opportunità per sensibilizzare la cittadinanza e ridistribuire le eccedenze alimentari natalizie alle mense sociali della provincia e oltre, organizzata dall’associazione Foodbuster- gli Acchiappacibo. L’iniziativa troverà il suo culmine il 12 gennaio, con la raccolta delle eccedenze alimentari al termine delle festività. L’appuntamento è duplice, dalle 9 alle 19, a Falconara Marittima al centro Pergoli e a Chiaravalle, nella sede della ProLoco. In quella occasione, sarà possibile donare alimenti confezionati, contribuendo così a portare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. “Partecipate a questo evento speciale e sostenete insieme a Foodbusters Odv l’impegno per un Natale con meno sprechi e più solidarietà – invita l’associazione - Fare del bene non è mai stato così semplice e coinvolgente!”