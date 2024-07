Dardust il 19 luglio all’Arena sul Mare

Ancona, 4 luglio 2024 – Dardust ad Ancona: l’Arena sul Mare ospiterà il musicista ascolano il 19 luglio prossimo.

L’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio all’ora di pranzo ieri ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui anticipava la notizia: "Venerdi 19 Luglio si esibirà per la prima volta ad Ancona Dardust nello splendido scenario dell’Arena sul mare. Sarà una serata suggestiva al tramonto in collaborazione con la direzione artistica di Adriatico Mediterraneo Festival, che ringrazio".

In effetti è proprio l’apprezzato festival guidato da Giovanni Seneca ad aver salvato in calcio d’angolo l’amministrazione comunale sul fronte degli eventi all’Arena sul Mare.

La presenza di Dardust ad Adriatico Mediterraneo era nota, ma non il 19 luglio, quanto a fine agosto, ossia durante il periodo di svolgimento del festival. Alla fine un accordo tra le parti, a partire dal grande musicista di Ascoli, ha messo le cose a posto.

Intanto oggi è il giorno di apertura degli eventi al Porto Antico legati all’Ulisse Fest di Lonely Planet, con alcuni appuntamenti già andato in scena nei giorni scorsi in altre location della città. Si parte stasera con Vasco Brondi che porterà sul palco il suo nuovo disco ‘Un segno di vita’. Domani sarà la volta della Super Taranta con gli artisti più amati del Salento. Dopo un breve cambio di palco saliranno sul palco dell’Arena i dj di ‘Febbre a 90’. Doppio appuntamento infine sabato, serata clou: alle 21,30 sarà la volta di Malika Ayane, la cantautrice che regalerà ad Ancona uno dei suoi pochi concerti estivi; alle 23,30 altro cambio di palco e altro dj set, in questo caso con un ospite di eccezione visto che alla consolle sarà di scena ‘Skin’ star internazionale e voce degli Skunk Anansie. L’ultimo appuntamento in calendario all’arena alla banchina 1 dello scalo dorico è un concerto organizzato dall’associazione musicale anconetana Sulvic il 21 luglio. Ad agosto non sono previsti eventi.