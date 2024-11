Elisa Di Francisca a La Talpa: “Sono troppo vera per tenere segreti”

Ancona, 5 novembre 2024 – Martedì, il 5 novembre, inizia la nuova edizione de “La Talpa – Who is the mole” condotta da Diletta Leotta, in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti c’è anche la campionessa olimpica di Jesi Elisa Di Francisca.

Oltre a lei ci sono Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini.

Se questa esperienza fosse una canzone per la Di Francisca sarebbe “Nessuno mi può giudicare” (La verità ti fa male, lo so), ha detto in un video. “Sono Elisa Di Francisca, ex atleta di scherma – ha proseguito nel video di presentazione – ho quasi 42 anni, sono nata a Jesi, nelle Marche, in provincia di Ancona. E ora vivo a Roma. Ho due bambini, due maschi, Ettore e Brando, e sono sposata. Ho scelto di partecipare a questo programma per mettermi alla prova, divertirmi e vedere un po’ come me la cavo nelle varie sfide. La mia più grande paura è di perdere chi amo. Mantenere un segreto? Dipende… se è un segreto serio e importante lo mantengo. Sono troppa vera per essere la Talpa. Il mio motto è divertimento ridere, scherzare e, perché no, conoscere persone diverse. Mi aspetto di divertirmi e ridere. Cercate di indovinare chi è la Talpa”, ha concluso rivolgendosi al pubblico.

Luogo di nascita: Jesi, quindi. Professione: atleta olimpionica. La Di Francisca in estate era stata al centro della querelle con la nuotatrice azzurra Benedetta Pilato, scusandosi poi con lei, alle Olimpiadi di Parigi. In tv ha già partecipato alla nona edizione di Ballando con le Stelle, nel 2013, arrivando prima insieme al ballerino Raimondo Todaro.

All'età di 30 anni è diventata campionessa olimpica, ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra 2012 sia nell’individuale sia nella gara a squadre di fioretto. Inoltre ha vinto la medaglia d’argento alla XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016 nella prova individuale del fioretto. Vincitrice della Coppa del Mondo nel 2011 e nel 2015, è stata sette volte campionessa mondiale e tredici volte campionessa europea tra individuale e prova a squadre, nonché vincitrice della medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 sempre nell'individuale.

È tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Cresciuta a Jesi, come le colleghe Giovanna Trillini e Valentina Vezzali, è la primogenita di Giacomo, siciliano di Villarosa in provincia di Enna, e Ombretta Trovarelli. Ha una sorella, Martina, e un fratello, Michele. È diplomata al liceo socio-psicopedagogico.