Fabriano, Motus mette in scena domani Frankenstein_diptych

Fabriano (Ancona), 25 settembre 2025- Teatro Gentile si conferma sempre più casa degli artisti: la compagnia Motus, uno dei gruppi più amati e seguiti a livello internazionale, è in residenza di creazione. Una anticipazione per il pubblico della stagione teatrale del Gentile: appuntamento domani sera (ore 21) con l’anteprima che conclude la residenza di Frankenstein_diptych (love story + history of hate) della compagnia riminese, un progetto ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande. Motus presenta per la prima volta insieme i due capitoli del proprio progetto dedicato alla figura di Frankenstein: Frankenstein_diptych (love story + history of hate). Se nel primo capitolo la solitudine della scrittrice Mary Shelley e delle sue creature diventa spunto per esplorare il confine tra umano e non-umano, in History of hate tratta di quell’inceppo del meccanismo amoroso che provoca un ribaltamento dalle conseguenze irreversibili. È qui che l’amore, inaspettatamente, si trasforma in odio, la benevolenza in violenza, e le creature, inascoltate e isolate, si fanno mostri. Come nel romanzo di Shelley, dove la creatura è un “infelice”, qui il mostro nasce dalla solitudine, dalla sofferenza, e dal rifiuto, in un continuo, doloroso tentativo di trovare un posto nel mondo. Motus nasce a Rimini nel 1991 da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, producendo sin dalla fondazione spettacoli di grande impatto, capaci di prevedere e raccontare le più aspre contraddizioni del presente. Il lavoro della compagnia, fatto di teatro, performance e installazioni, viene presentato in tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e prestigiosi premi speciali. Frankenstein (a love story) con Silvia Calderoni, Alexia Sarantopoulou, ed Enrico Casagrande e la drammaturgia di Ilenia Caleo, produzione Motus con Emilia Romagna Teatro. Lo spettacolo Frankenstein_diptych (love story + history of hate) debutterà in prima assoluta dal 22 al 26 ottobre a Romaeuropa Festival e proseguirà la sua tournée al Festival delle Colline Torinesi (Torino 1-2/11/2025), al Teatro Nazionale di Genova (4-9/11/2025), al Festival TeatrOltre (Pesaro, Teatro Sperimentale 6/2/2026), a Viernulvier (Gent, Belgio 26/2/2026), all’Arena del Sole (Bologna marzo 2026). Informazioni e prevendite biglietti (posto unico numerato 10 euro) nelle rivendite circuito Vivaticket e on line su vivaticket.com. Per informazioni: Teatro Gentile 0732.3644.