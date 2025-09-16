Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Ancona
Federico Pierini ad Affari Tuoi: chi è il marchigiano che si è portato a casa 50mila euro
16 set 2025
SILVIA SANTINI
Cultura e spettacoli
Federico Pierini ad Affari Tuoi: chi è il marchigiano che si è portato a casa 50mila euro

Originario di Castelfidardo ma residente a Numana, 32 anni, lavora nel settore del turismo: dopo anni nel mondo dell’animazione oggi gestisce un b&b insieme alla fidanzata Marica. Ecco come è andata

Il vincitore Federico Pierini, 32 anni, di Numana, con il conduttore di 'Affari tuoi' Stefano De Martino

Il vincitore Federico Pierini, 32 anni, di Numana, con il conduttore di ‘Affari tuoi’ Stefano De Martino

Castelfidardo, 16 settembre 2025 – Ad ‘Affari tuoi’ ieri sera è sceso in campo Federico Pierini, concorrente rappresentante della Regione Marche. Nel preserale di Rai Uno ha trionfato portandosi a casa un bel gruzzoletto.

Originario di Castelfidardo ma residente a Numana, Federico, 32 anni, lavora nel settore del turismo. Dopo anni nel mondo dell’animazione, oggi gestisce un b&b insieme alla fidanzata Marica, che lo ha accompagnato durante la puntata.

La sua partita è stata un susseguirsi di tensione, scelte strategiche e grandi emozioni. Nei primi pacchi aperti, Federico e Marica hanno trovato due blu e quattro rossi, tra cui i più pesanti da 50mila, 75mila e 100mila euro.

Il Dottore propone un’offerta di 30mila euro, che viene rifiutata, e Marica distrugge l’assegno. Nonostante le offerte del Dottore, la coppia decide comunque di andare avanti.

All’ultimo tiro scoprono il pacco nero, contenente 20mila euro, mentre il loro pacco segreto è Gennarino. La partita si conclude nella Regione Fortunata, dove Federico e Marica puntano a 100mila o 50mila euro: la sorte premia la scelta della Toscana, e la coppia porta a casa 50mila euro, tra gioia e soddisfazione.

I due si sono conosciuti durante una stagione estiva, nel contesto di uno spettacolo, e condividono la passione per i viaggi: dalla tenda, al furgone, fino al camper, con cui viaggiano anche con il loro Golden retriever Mirto.

