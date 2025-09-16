Federico Pierini ad Affari Tuoi: chi è il marchigiano che si è portato a casa 50mila euro

Castelfidardo, 16 settembre 2025 – Ad ‘Affari tuoi’ ieri sera è sceso in campo Federico Pierini, concorrente rappresentante della Regione Marche. Nel preserale di Rai Uno ha trionfato portandosi a casa un bel gruzzoletto.

Originario di Castelfidardo ma residente a Numana, Federico, 32 anni, lavora nel settore del turismo. Dopo anni nel mondo dell’animazione, oggi gestisce un b&b insieme alla fidanzata Marica, che lo ha accompagnato durante la puntata.

La sua partita è stata un susseguirsi di tensione, scelte strategiche e grandi emozioni. Nei primi pacchi aperti, Federico e Marica hanno trovato due blu e quattro rossi, tra cui i più pesanti da 50mila, 75mila e 100mila euro.

Il Dottore propone un’offerta di 30mila euro, che viene rifiutata, e Marica distrugge l’assegno. Nonostante le offerte del Dottore, la coppia decide comunque di andare avanti.

All’ultimo tiro scoprono il pacco nero, contenente 20mila euro, mentre il loro pacco segreto è Gennarino. La partita si conclude nella Regione Fortunata, dove Federico e Marica puntano a 100mila o 50mila euro: la sorte premia la scelta della Toscana, e la coppia porta a casa 50mila euro, tra gioia e soddisfazione.

I due si sono conosciuti durante una stagione estiva, nel contesto di uno spettacolo, e condividono la passione per i viaggi: dalla tenda, al furgone, fino al camper, con cui viaggiano anche con il loro Golden retriever Mirto.