Festival Popsophia ancora sold out. Sorpresa, prenotazioni da tutta Italia

Ancona, 30 aprile 2025 – Dalla A di Ancona alla T di Travagliato (Bs), da Torino a Catania, migliaia di spettatori da tutta Italia hanno polverizzato in poche ore le disponibilità di posti per le quattro giornate di Popsophia. Il teatro delle Muse regala un nuovo record di prenotazioni con ancora un tutto esaurito nonostante il numero di posti sia più che triplicato rispetto alla Mole Vanvitelliana. A meno di due ore dall’apertura le prenotazioni per gli incontri al Ridotto e per i philoshow nella sala principale, eventi del festival in programma dall’8 all’11 maggio ad Ancona, sono andate in esaurimento. Il pubblico arriva da tutta Italia, con registrazioni dal Piemonte, dal Veneto, dal Lazio, dall’Abruzzo, dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lombardia.

“Non avevo dubbi che la scelta del suggestivo tema ‘Abracadabra’, insieme all’utilizzo del Teatro delle Muse come cornice più ampia e prestigiosa, si sarebbero rivelati elementi capaci di catalizzare l’interesse del pubblico – ha sostenuto l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Marta Paraventi – Popsophia, con la sua natura filosofica, contemporanea e pop, è da sempre un festival all’insegna dell’inclusività e dell’apertura al dialogo. Quest’anno, la sua capacità di intrecciare pensiero critico, spettacolo e cultura ha incontrato perfettamente lo spirito di Ancona: una città che custodisce una profonda tradizione culturale ma che sa anche guardare con coraggio alla sperimentazione”.

“Il sold out è un’ottima notizia che conferma la scelta azzeccata, fortemente voluta dall’assessorato al Turismo, di trasferire le rappresentazioni al Teatro delle Muse ampliando la possibilità di partecipazione agli spettacoli, con una evidente positiva ricaduta anche sul versante turistico – ha riferito l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – La qualità di Popsophia aiuterà certamente il lavoro che come Assessore e come ufficio turistico stiamo facendo per rilanciare l’immagine della città”.