Fiction “Balene” in anteprima alla Mole, ecco la miniserie tv girata ad Ancona

Ancona, 16 settembre 2025 – Anteprima nazionale della nuova miniserie televisiva “Balene”, interamente girata nelle Marche. Venerdì (ore 20.30) nell’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona verrà proiettata la prima puntata della fiction, che ha spesso come ‘sfondo’ il capoluogo. La proiezione è gratuita, fino ad esaurimento posti, e sarà preceduta da un incontro con il regista Alessandro Casale e gli attori Laura Adriani e Paolo Sassanelli, condotto dal presidente della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission Andrea Agostini.

“Balene”, diretta da Alessandro Casale, vede nel cast degli attori principali Veronica Pivetti, Carla Signoris, Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli, Laura Adriani e Filippo Scicchitano. Le riprese della fiction si sono svolte in particolare nella provincia di Ancona, dal 18 ottobre 2024 all’8 febbraio 2025.

Nella serie fanno da scenografia alla trama il centro storico e il porto di Ancona, la strada panoramica del Conero, Portonovo, Osimo, Sirolo, Jesi e Falconara. ‘Balene’, che andrà in onda su Rai 1, racconta la storia di due amiche di lunga data, Evelina (Pivetti) e Milla (Signoris) che si ritrovano dopo anni di lontananza in seguito alla morte di una loro terza compagna, una ricercatrice innamorata delle balene. Insieme, cercheranno di far luce sul mistero legato alla sua scomparsa.

Una commedia drammatica che mescola ironia, emozione e mystery, portando sullo schermo temi quali l’amicizia, le differenze culturali e il coraggio di reinventarsi a sessant’anni. Per la produzione sono state coinvolte 47 maestranze marchigiane su 135 membri della troupe e centinaia di comparse locali selezionate tramite casting. La serie, tratta dal romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello e coprodotta da Rai Fiction e Fastfilm, è stata realizzata con il contributo di Regione Marche PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission.