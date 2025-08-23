Garko ad Ancona insieme a Izzo e Tognazzi: si gira ‘Colpa dei sensi’

Ancona, 23 agosto 2025 – Dopo Raoul Bova, Gabriel Garko. L’attore di origine torinese, nonché ex modello e in passato incoronato come il più bello d’Italia, ieri era in piazza del Papa. Ancona torna infatti protagonista del piccolo schermo perché ospiterà fino al prossimo 6 settembre le riprese di una nuova fiction che sarà trasmessa su Canale 5 e dal titolo ‘Colpa dei sensi’.

Garko è tra i protagonisti principali della serie televisiva che vede la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, anche loro in piazza del Papa per il set. La coppia Izzo-Tognazzi è venuta più volte in città per fare dei sopralluoghi e scegliere le location giuste per il loro film a puntate e giovedì è stata anche al Passetto per curiosare un po’.

Location

Si sono spinti fino al ristorante L’Ascensore dove il titolare, Luigi Catalano, li ha accompagnati fino alla splendida terrazza che si affaccia sulla spiaggia e che potrebbe essere tra i luoghi delle riprese. Dopo il sopralluogo hanno cenato al ristorante e ieri mattina sono andati in piazza del Papa per prepararsi alle riprese iniziate poi di primo pomeriggio. Sono state fatte scene di interno e l’appartamento scelto è stato lo studio del notaio Stefano Sabatini, al civico 2 che si affaccia proprio su piazza del Papa. Un edificio raffinato, con mobili di pregio e a pochi passi dalla Prefettura. Garko è arrivato in tenuta semi sportiva, pantaloni morbidi, camicia di jeans e borsello. Chi era a pranzo in zona se lo è praticamente trovato davanti con enorme stupore.

Una parte della piazza è stata transennata per permettere allo staff di parcheggiare i mezzi per scaricare cineprese, microfoni e tutto l’occorrente per registrare. C’era perfino una scala esterna, della ditta Lucesole traslochi, per arricchire gli interni e trasportare l’attrezzatura. Ieri si girava una scena con diversi poliziotti, tutti figuranti. La trama della fiction infatti verte sulla morte della madre di Garko che nel film si chiama Davide.

La trama

La vita apparentemente tranquilla dei coniugi Laura (l’attrice Anna Safroncik) ed Enrico (l’attore Tommaso Basili) viene sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide (Garko).

L’uomo, ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico, aveva lascito la città dopo la morte della madre apparentemente uccisa dal padre ma poi viene assalito dai dubbi che non sia stato il genitore a commettere l’omicidio. Con l’aiuto di un poliziotto, Tommaso (Francesco Venditti, figlio di Simona Izzo e anche lui ieri ad Ancona), emergeranno segreti e verità nascoste.

Oltre 200 comparse

A fare da spalla alle location e ai casting serviti per reclutare più di 200 comparse c’è la Guasco Srl di Fabrizio Saracinelli, società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivi tutta anconetana. Le riprese ieri sono continuate fino a sera. Altre location scelte sono il museo Archeologico, il lungomare Vanvitelli e il Palazzo degli Anziani. Poi si migrerà anche fuori provincia.