Gianmarco Tamberi: “Non vedo l’ora di diventare papà”. Pronto per il “secondo matrimonio” con Chiara

Ancona, 28 settembre 2024 – Il “secondo matrimonio”, questa volta in chiesa, e il desiderio di un figlio. Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi, ospiti di recente a Verissimo su Canale 5, hanno raccontato sogni e progetti futuri. Il campione azzurro del salto in alto, 32 anni, quest’estate non ha raggiunto i risultati sperati alle Olimpiadi di Parigi, a causa di un problema di salute improvviso (tra febbre e calcoli renali).

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi: le foto più belle. Il loro amore è sbocciato ad Ancona

La “padrona di casa” Silvia Toffanin ha ricordato che la coppia voleva aspettare ad allargare la famiglia per l’impegno alle Olimpiadi. E ora che queste sono passate… “Non vedo l’ora di diventare papà. Amo Chiara, non è un amore nato ieri, siamo cresciuti insieme. Non vediamo l’ora entrambi che questa cosa accada”, ha detto guardando la moglie. La Bontempi ha aggiunto: “Da una parte non vedo l’ora, dall’altra so che cambieranno molte cose, ma penso sia arrivato il momento giusto. Speriamo che vada tutto bene”. Tamberi ha raccontato anche l’episodio della fede nuziale caduta nel fiume Senna, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. “Presto l’anello tornerà anche nella sua mano”, ha dichiarato la Bontempi. “Ma quindi vi sposerete veramente per la seconda volta?”, ha incalzato la conduttrice. “Ci sposiamo, sei invitata, vieni!”, ha risposto Tamberi sorridendo.

“In realtà – ha spiegato la moglie – a noi manca ancora il matrimonio in chiesa: dovevamo farlo fin dall’inizio, poi per una serie di cose è stato rimandato. Quindi chissà… io però lo spingo, aspetto lui!”. “Ti abbiamo incastrato”, ha replicato divertita la Toffanin. Tamberi, nato a Civitanova, vive ad Ancona. Già protagonista della campagna social regionale “Fai un salto nelle Marche” nei due anni passati, da quest’anno è volto delle future iniziative di promozione che riguardano il territorio italiano ed europeo: è infatti testimonial della Regione Marche.

Tamberi, le Marche e il matrimonio

L'oro olimpico e campione del mondo di salto in alto ha raccolto il testimone da Roberto Mancini e l'accordo è stato firmato a luglio alla presenza del governatore Francesco Acquaroli. Il matrimonio con rito civile (foto) era stato celebrato il primo settembre 2022 nella cornice rinascimentale di Villa Imperiale a Pesaro (lei in Atelier Emè, lui in Giorgio Armani) davanti a 200 invitati tra cui i colleghi illustri dello sposo come Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Mutaz Barshim, l'altista qatariota che ha condiviso con “Gimbo” l'oro. A celebrare le nozze nel cortile interno era stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Chiara Bontempi e l’amore lungo 15 anni

La moglie Chiara Bontempi, nata ad Ancona, ha 29 anni. Proviene da una famiglia di sportivi, con un padre, Piergiorgio, che ha gareggiato nel mondiale di Superbike. Dopo la laurea a Verona nel 2019, Chiara ha diviso la sua vita tra Milano e Roma, seguendo le sue ambizioni professionali. Nonostante gli impegni, ha sempre trovato il tempo per essere al fianco del marito, sostenendolo con dedizione in ogni fase della sua carriera. I due stanno insieme da ben quindici anni. E su Instagram condividono il loro grande amore, più complici che mai, nella loro villa ad Ancona, in vacanza, in Italia e all’estero.