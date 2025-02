Gianmarco Tamberi, la moglie incinta: le prime foto dolcissime del pancino

Ancona, 21 febbraio 2025 - Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi aspettano un bambino: su Instagram le prime immagini della futura mamma con il pancino che inizia a farsi vedere. Foto e video pieno di emozione che la coppia ha scelto di condividere con i follower sui social. "Un po’ di queste ultime settimane così speciali”: le parole della futura mamma che accompagnano il post. Tanti i messaggi di affetto da parte di amici, parenti e fan dell’atleta anconetano.

Gianmarco Tamberi insieme a Chiara Bontempi: i due presto saranno genitori

L’attesa per il messaggio dell’atleta

“Forse è arrivato il momento di prendere quella decisione…”. Era il 22 gennaio scorso e Gianmarco Tamberi spaventava l’Italia dello sport con il suo post criptico rilasciato su Instagram. In tanti avevano pensato a un suo addio all’atletica e alla possibilità di gareggiare a Los Angeles 2028. Una possibilità però smentita dallo stesso Tamberi al passato Festival di Sanremo, quando sul palco, assieme a Lorenzo Jovanotti, aveva sottolineato di voler lottare per tornare al successo in California che è sfuggito a Parigi (per colpa delle coliche renali).

Annuncio speciale sui social

Quella notizia lanciata su Instagram da ‘Gimbo’ è ora realtà: l’atleta anconetano sarà papà, dato che sua moglie, Chiara Bontempi, è pronta a dargli un bambino (o una bambina?). Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 e la compagna hanno infatti comunicato la bella novella con un post pubblicato sui social, nel quale sono state mostrate le immagini dell'ecografia del nascituro.

Emozioni indescrivibili

L’annuncio sui social recita così: "Un’emozione indescrivibile... A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Con tanto di video in bianco e nero in cui i due appaiono sorridenti e innamorati.

Gianmarco e Chiara: viaggio verso la genitorialità

Gianmarco e Chiara si sono sposati nell'ottobre del 2022, e ospiti a Verissimo avevano espresso il loro desiderio di diventare genitori: "Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l'ora di diventare papà", aveva detto il campione olimpico di Tokyo.

In un’altra trasmissione, in particolare a Belve, aveva parlato del rapporto complicato col papà Marco, suo ex allenatore: “Il fallimento più grande della mia vita — le sue parole — Mi sono sentito tradito dalla figura genitoriale. Non amavo il salto in alto e tuttora mi piace molto di più il basket: se avessi giocato ancora sarei stato meno orgoglioso, ma più felice”.

Riflessioni e speranze

Un conto è imporre uno sport, “un conto è scegliere — aveva concluso ‘Gimbo’ — Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale”.

Chissà che ora l’arrivo del nascituro possa ora riavvicinare i due, dopo tanti mesi di litigi che non hanno mai fatto bene a entrambi.